Atención River: con varios regresos y una baja, se confirmaron los convocados para la revancha con Independiente Santa Fe El Millonario sufrió un dolor de cabeza inesperado en el último entrenamiento previo al trascendental duelo en el Monumental: perdió a una alternativa importante en defensa para sellar la clasificación a los cuartos de final Por Agregar C5N en









El Millonario, a todo o nada, este miércoles en el Monumental. @RiverPlate

River Plate se prepara para disputar este miércoles, a partir de las 21.30 en el estadio Monumental, un partido a todo o nada contra Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Millonario buscará hacer valer la localía tras el empate 0 a 0 conseguido en el Campín de Bogotá, donde el plantel sufrió debido al desgaste físico y las urgencias en su última línea.

La planificación del entrenador Eduardo Coudet sufrió una complicación de último momento con la lesión de Lautaro Rivero. El joven defensor zurdo sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la última práctica y debió ser desafectado de la convocatoria. Rivero había sido titular en el partido de ida en Colombia ocupando de manera improvisada el puesto de lateral izquierdo.

Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Independiente Santa Fe en el cruce de vuelta de los octavos de final de la #Sudamericana #VamosRiver pic.twitter.com/6IXY8cdkId — River Plate (@RiverPlate) August 25, 2026 A pesar de esta inesperada baja, el cuerpo técnico celebra tres regresos fundamentales de futbolistas que recibieron el alta médica para esta competencia: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. La vuelta de los laterales campeones del mundo le permitirá al Chacho rearmar la última línea sin necesidad de realizar experimentos, volviendo a contar con Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta como la pareja de centrales.

Por otro lado, en relación a la conformación final de la nómina, se genera una dualidad: mientras que algunos informes apuntan al retorno de Tobías Ramírez tras recuperarse de una sinovitis en la rodilla, otras versiones señalan que no forma parte de la lista definitiva para continuar entrenándose con Primera y recuperar ritmo.

Cabe recordar que para este cruce River tampoco podrá contar con Mauro Arambarri, Giovanni González, Francisco Ortega y Lucas Beltrán. Estos cuatro refuerzos recientemente incorporados no fueron inscriptos para esta instancia de la competencia y recién podrían ser habilitados en caso de avanzar a los cuartos de final. El encuentro, que contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, es clave ya que el ganador de la serie se medirá ante Vasco da Gama en los cuartos de final.