25 de agosto de 2026 Inicio
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Provincia por provincia, cuál es la tasa de morosidad en cada distrito

A nivel nacional, la morosidad escaló a 17,4% en junio, pero se trata del promedio entre todos los territorios. La Rioja es la provincia con tasa de mora más elevada y San Luis la que registra este indicador más alto entre menores de 25 años.

Maira Haunau
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Maira Haunau
La Rioja es la provincia con la tasa de mora más alta de junio de 2026.

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La tasa de mora se define como "la proporción de la deuda en situación de mora (situaciones 3, 4 y 5) sobre el monto total adeudado en cada territorio". Las "situaciones 3, 4 y 5" son aquellas personas que no saldan las deudas contraídas por más de 90 días, en los términos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Tomando la misma variable en el periodo mencionado, la provincia con la tasa de mora más elevada fue La Rioja (23,99%) y le siguieron San Luis (22,24%), Santa Cruz (21,93%), Catamarca (21,51%), San Juan (20,49%), Tucumán (20,32%) y la provincia de Buenos Aires (20,17%).

También se ubicaron por sobre el promedio nacional Formosa (19,58%), Corrientes (19,38%), Tierra del Fuego (19,3%) Salta (19,13%), Chaco (19,04%), Misiones (18,69%), Mendoza (18,55%), Santiago del Estero (18,52%), Chubut (18,44%) y Jujuy (17,65%).

Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert.

Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert.

A nivel local, desde el CEC advirtieron que "los índices más críticos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires" y que la misma dinámica se repita en los cordones de Rosario y Córdoba capital. "La mora es más alta en los barrios del sur frente a los del norte", apuntaron en referencia a la Ciudad de Buenos Aires.

Las provincias con una tasa de mora menor al promedio nacional son Neuquén (15,58%), Córdoba (15,06%), Santa Fe (14,29%), Entre Ríos (13,3%), la Ciudad de Buenos Aires (11,71%) y La Pampa (9,01%).

Sin embargo, las tasas de mora aumentan drásticamente si se segmenta solo por los jóvenes de hasta 25 años. A medida que se eleva la edad de las personas endeudadas el Mapa de la Deuda se observa más claro, es decir, la tasa de mora desciende.

El promedio de la tasa de mora para argentinos menores de 25 años es de 36,84%, mientras que para el segmento siguiente (26 a 35 años) cae 10 puntos porcentuales y se ubica en 26%. Para endeudados de entre 36 y 45 años, la tasa de mora es de 17,86%.

Solo a partir de los 46 años la tasa de mora se ubica por debajo del promedio nacional desplomándose a 15,37% para argentinos de entre 46 y 55 años, a 13,25% para el segmento de entre 56 y 65 años, a 11,69% para el e 66 y 75 años y a 9,06% para mayores de 75 años.

Provincia por provincia, cuál fue la tasa de mora en menores de 25 años en junio de 2026

  • San Luis: 41,82%
  • Catamarca: 40,85%
  • Santa Cruz: 40,67%
  • Chaco: 40,18%
  • San Juan: 39,46%
  • Corrientes: 39,17%
  • Provincia de Buenos Aires: 39,07%
  • Chubut: 38,71%
  • Salta: 38,62%
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 38,6%
  • La Rioja: 38,35%
  • Mendoza: 37,96%
  • Formosa: 35,97%
  • Tucumán: 35,57%
  • Córdoba: 35,25%
  • Jujuy: 35,11%
  • Santiago del Estero: 34,93%
  • Santa Fe: 33,89%
  • Misiones: 33,53%
  • Río Negro: 32,48%
  • Entre Ríos: 32,25%
  • Neuquén: 31,29%
  • Ciudad de Buenos Aires: 31,08%
  • La Pampa: 29,61%

Qué metodología se usó para hacer el Mapa de Deuda

El CEC, con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert, elaboró el Mapa de la Deuda basándose en los datos de la Central de Deudores del BCRA. También tomó su definición de mora: no saldar deudas por más de 90 días.

Las situaciones de deuda que identifica el BCRA son cinco: 1 (en plazo o hasta 30 días), 2 (mora de 31 a 90 días), 3 (mora de 90 a 180 días), 4 (mora de 180 días a 1 año), 5 (mora superior a 1 año).

El universo sobre el que trabajaron son personas físicas residentes en Argentina, con deudas en bancos privados, bancos públicos, compañías financieras, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra (como hipermercados), neobancos (como las billeteras virtuales) y proveedores no financieros de crédito (como las casas de electrodomésticos). Excluyeron Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), Fondos de Garantía de Carácter Público (FGCP) y Mercado Secundario.

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