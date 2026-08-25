Caso Fernando Cerimedo: citaron a declarar a Nadia Beller en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Luis Carlos Torrez convocó a la expareja del exasesor de Javier Milei, luego de los dichos de la mujer y los hallazgos en su domicilio durante unos allanamientos. Es en paralelo a la investigación por el ataque de sicarios contra la activista.

El fiscal Luis Carlos Torrez citó como testigo a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, en el marco de la investigación paralela al exasesor del presidente Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, después de las declaraciones de la mujer y los hallazgos en su domicilio durante unos allanamientos.

El periodista Ariel Zak expuso en Minuto Uno, por C5N, la citación a la mujer que sufrió un ataque de dos sicarios por el cual fue detenido Cerimedo: "Está convocada como testigo para declarar este miércoles a las 17:30 de Buenos Aires en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en Bolivia. La convocó el fiscal Luis Carlos Torrez, quien investiga de dónde salió el dinero que le fue encontrado a Cerimedo en los distintos allanamientos. Fue citada a través de sus dichos públicos".

"Ella no solo hizo pública esta situación en Facebook, sino que también explicó por qué irá a aportar la información. Dijo que antes eran pareja, que no es funcionaria pública, no tiene obligación de denunciar y tampoco quería hacerlo porque el hombre que estaba a su lado era su pareja y con él estaba armando una familia. Ahora dice que lo denunciará", agregó en esta línea.

En tal sentido, el especialista en judiciales anticipó la declaración de la mujer: "Muy probablemente hablará de la intervención de Fernando Cerimedo en supuestos negociados vinculados al petróleo en Bolivia y al oro. Ella entiende que intermediaba en las compras de petróleo por parte de Bolivia y la venta de oro en empresas de ese país".

La nueva causa judicial surgió a partir de las declaraciones de la víctima y de los hallazgos producidos durante dos allanamientos en viviendas que ocupaba el consultor en la zona sur de la capital administrativa y política de Bolivia.

Torrez confirmó el inicio de este expediente independiente mientras avanza el proceso por el ataque armado. La medida respondió a las denuncias formuladas por la abogada agredida e impulsó las diligencias policiales en los barrios Los Pinos y La Florida. Los efectivos de seguridad requisaron dos inmuebles vinculados al especialista en comunicación, donde no encontraron a ninguna persona en los domicilios, aunque detectaron indicios que sugirieron una huida apresurada de los ocupantes.

Caso Cerimedo: identificaron a los dos hombres que atacaron a Nadia Beller en Bolivia

La Policía de Bolivia identificó este martes a los dos sospechosos que intentaron asesinar a tiros a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, el exasesor político de Javier Milei, que se encuentra detenido acusado de ser el autor intelectual del ataque. A primera hora de la jornada, el Gobierno tomó distancia del consultor político que estuvo detrás de la estrategia presidencial del libertario en 2023, aunque admitió ingresos suyos a Casa Rosada en 2024.

La información marca que se trata de dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, que están siendo buscados por la fuerza policial, motivo por el cual hasta el momento no dieron a conocer las identidades.

"Llegaron a la identificación por la detención de un matrimonio que eran los que supuestamente habían provisto el arma homicida a los sicarios, bueno, en la declaración de estas dos personas surgió el nombre de estos dos sicarios. Ellos fueron trasladados a la misma cárcel donde hoy está este hombre", señaló el periodista Gabriel Michi en el programa De Una por C5N.