25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Robots asesinos: la ONU y la Cruz Roja advierten que "estamos peligrosamente cerca"

El Secretario General de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, remarcaron que las armas autónomas pueden fijar a seres humanos como objetivos y exigieron normas internacionales urgentes.

Por
António Guterres

António Guterres, secretario general de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtieron este martes mediante una declaración conjunta que el mundo se encuentra "peligrosamente cerca" de tener "robots asesinos", es decir, un futuro en el que los sistemas de armas autónomas letales seleccionen y ataquen a seres humanos sin intervención humana.

golpe historico a tiktok: brasil le aplico una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil
Te puede interesar:

Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Ambas instituciones renovaron de esta manera un llamamiento conjunto formulado en 2023 por el secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger.

Los líderes internacionales enfatizaron la necesidad imperiosa de que los países establezcan prohibiciones y restricciones concretas sobre esta tecnología en acelerado desarrollo antes de fin de año.

"Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor", señalaron en el documento oficial, donde agregaron que si bien sus "preocupaciones fundamentales siguen siendo las mismas, los riesgos se han intensificado".

La ONU alert&oacute; sobre el peligro de las armas letales aut&oacute;nomas y sin intervenci&oacute;n humana.

La ONU alertó sobre el peligro de las armas letales autónomas y sin intervención humana.

Las guerras actuales aceleran el avance de la tecnología militar

"Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos", advirtieron los máximos responsables de ambos organismos.

Si bien hasta la fecha no existe confirmación sobre el uso de armas totalmente autónomas, la escalada de violencia en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania impulsó la integración de drones y aceleró el desarrollo de este tipo de equipamiento.

En la actualidad no rige ningún tratado internacional específico destinado a regular las armas autónomas ni los dispositivos militares basados en inteligencia artificial.

"La carrera hacia sistemas con mayores niveles de autonomía ya está en marcha", afirmaron Guterres y Spoljaric al alertar que "las generaciones futuras preguntarán si los líderes actuaron cuando todavía existía la posibilidad de establecer límites".

Los representantes resaltaron que los propios científicos e ingenieros involucrados en la producción de estas tecnologías dieron la voz de alarma, por lo que instaron a los Estados a abandonar la pasividad.

Tras una década de debates preliminares y tres años de conversaciones preparatorias, los países miembros deberán decidir en noviembre si inician las negociaciones formales para redactar un tratado vinculante que evite una proliferación fuera de control.

Noticias relacionadas

Colombia, devastada por el terremoto.

Terremoto en Colombia: ascienden a 331 los muertos y sigue la búsqueda de los desaparecidos

El tornado destruyó 300 viviendas y, al menos 39 personas resultaron heridas. 

Impresionante tornado en el sur de Francia: arrasó con un pueblo, dejó 39 heridos y dañó 300 viviendas

Alquiló una casa, escuchó ruidos extraños y descubrió algo aterrador: Malas cosas pasan ahí

Alquiló una casa, escuchó ruidos extraños y descubrió algo aterrador: "Malas cosas pasan ahí"

Un barco se hundió en la costa de FIlipinas.

Desesperación en el mar: un barco se hundió en la costa y la tripulación saltó para salvar su vida

Los sismos causaron un total de 600.790 toneladas de escombros

A dos meses de los terremotos, Venezuela ya superó los 6.500 muertos

Abelardo de la Espriella lleva tres semanas en su cargo como presidente de Colombia. 

Colombia endurece su política migratoria: anuncian operativos masivos que apuntan a los inmigrantes venezolanos

Rating Cero

¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.
play

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.

Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano y desató un escándalo

Agustina Picasso y unas fotos que alarmaron a sus seguidores.

Preocupación por la salud de la esposa argentina de Matt Groening: "¿Qué esperan para internarla?"

Donald Trump lamentó la muerte de Dolly parton y decretó duelo nacional.
play

Donald Trump tomó una contundente decisión por la partida de Dolly Parton

Yanina Latorre picante sobre la separación del entrenador.

Yanina Latorre reveló la causa de la separación de una pareja de famosos tras 30 años juntos: "Se calentó con una y le picó"

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.

Cinthia Fernández habló tras el grave accidente de una de sus hijas: "Tengo un stent"

últimas noticias

El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs

Hace 11 minutos
Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Hace 16 minutos
play
¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

Hace 17 minutos
José Eduardo Figueroa apareció muerto en la cárcel.

Misterio en Salta: encontraron muerto a un abogado condenado por el femicidio de su pareja

Hace 20 minutos
António Guterres, secretario general de la ONU.

La ONU y la Cruz Roja advierten que "estamos peligrosamente cerca" de tener robots asesinos

Hace 26 minutos