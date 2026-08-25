Robots asesinos: la ONU y la Cruz Roja advierten que "estamos peligrosamente cerca"

El Secretario General de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, remarcaron que las armas autónomas pueden fijar a seres humanos como objetivos y exigieron normas internacionales urgentes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtieron este martes mediante una declaración conjunta que el mundo se encuentra "peligrosamente cerca" de tener "robots asesinos", es decir, un futuro en el que los sistemas de armas autónomas letales seleccionen y ataquen a seres humanos sin intervención humana.

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Ambas instituciones renovaron de esta manera un llamamiento conjunto formulado en 2023 por el secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger.

Los líderes internacionales enfatizaron la necesidad imperiosa de que los países establezcan prohibiciones y restricciones concretas sobre esta tecnología en acelerado desarrollo antes de fin de año.

"Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor", señalaron en el documento oficial, donde agregaron que si bien sus "preocupaciones fundamentales siguen siendo las mismas, los riesgos se han intensificado".

"Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos" , advirtieron los máximos responsables de ambos organismos.

La ONU alertó sobre el peligro de las armas letales autónomas y sin intervención humana.

Si bien hasta la fecha no existe confirmación sobre el uso de armas totalmente autónomas, la escalada de violencia en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania impulsó la integración de drones y aceleró el desarrollo de este tipo de equipamiento.

En la actualidad no rige ningún tratado internacional específico destinado a regular las armas autónomas ni los dispositivos militares basados en inteligencia artificial.

"La carrera hacia sistemas con mayores niveles de autonomía ya está en marcha", afirmaron Guterres y Spoljaric al alertar que "las generaciones futuras preguntarán si los líderes actuaron cuando todavía existía la posibilidad de establecer límites".

Los representantes resaltaron que los propios científicos e ingenieros involucrados en la producción de estas tecnologías dieron la voz de alarma, por lo que instaron a los Estados a abandonar la pasividad.

Tras una década de debates preliminares y tres años de conversaciones preparatorias, los países miembros deberán decidir en noviembre si inician las negociaciones formales para redactar un tratado vinculante que evite una proliferación fuera de control.