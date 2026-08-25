25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de agosto

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana la alza, que también catapultó al mayorista por encima de los $1.500.

Por
El dólar oficial tuvo un inicio de semana al alza.

El dólar oficial tuvo un inicio de semana al alza.

Pexels
El dólar oficial marcó nuevos máximos y el riesgo país cedió.
Te puede interesar:

El riesgo país retrocedió por segundo día consecutivo y las acciones argentinas volaron en Wall Street

Por su parte, el mayorista superó los $1.500 este lunes, un nivel que durante las últimas semanas se transformó en una referencia clave para el mercado y que el Gobierno busca sostener mediante una combinación de operaciones cambiarias y manejo de la liquidez.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en agosto.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en agosto.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.510 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.590,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.538,43.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar volvió a subir y cerró a $1.530 en el Banco Nación

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va de agosto.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

El dólar se mantuvo durante la semana arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de agosto

El dólar cotizó arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y por encima de los $1.500

El dólar oficial atraviesa la semana con estabilidad.

El dólar se mantuvo calmo y por encima de los $1.500

El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El dólar se mantuvo estable, por encima de los $1.500

Rating Cero

Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

Revelaron detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Popstars 2026: qué participante fue acusada de acomodo.

Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

últimas noticias

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 3 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 12 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 16 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 29 minutos
El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Hace 30 minutos