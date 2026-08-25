Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de agosto

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana la alza, que también catapultó al mayorista por encima de los $1.500.

El dólar oficial tuvo un inicio de semana al alza.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación , luego de un inicio de semana con un alza de $10 .

El riesgo país retrocedió por segundo día consecutivo y las acciones argentinas volaron en Wall Street

Por su parte, el mayorista superó los $1.500 este lunes , un nivel que durante las últimas semanas se transformó en una referencia clave para el mercado y que el Gobierno busca sostener mediante una combinación de operaciones cambiarias y manejo de la liquidez.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en agosto.

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.510 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.590,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.538,43.