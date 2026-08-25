Terremoto en Colombia: ascienden a 331 los muertos y sigue la búsqueda de los desaparecidos

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres informó que hay 4.439 heridos y varios edificios con daños severos. El sismo fue el más intenso en el país desde 1979.

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia informó que ya se registraron 331 muertos y 4.439 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a ese país el 10 de agosto , por el cual las autoridades desplegaron amplios operativos para hallar a las personas desaparecidas.

El organismo informó que por el sismo, que afectó principalmente a Cali, Bogotá y Medellín , se contabilizaron 240 personas desaparecidas entre los escombros, 4.439 heridos y 361.353 personas afectadas en 494 municipios. Además, expuso que hay 603 edificios colapsados, 31.540 viviendas destruidas y 178.555 viviendas averiadas.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia generó daños en distintas zonas del país y obligó al presidente Abelardo de la Espriella a suspender su agenda en Bogotá para concentrarse en la emergencia. El sismo provocó daños en edificios y dejó personas heridas. Las autoridades continúan con los operativos de evaluación y asistencia.

Especialistas colombianos señalaron que se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde 1979 , por lo que se activaron los protocolos de emergencia para determinar la magnitud de los daños y asistir a las poblaciones afectadas.

¿Los terremotos de Perú, Colombia y Venezuela pueden replicarse en Argentina?

La actividad sísmica registrada en Perú, Colombia y Venezuela alertó a la población por las posibles réplicas de estos terremotos en la Argentina. Ante la alarma que generaron los sismos en países sudamericanos, con el saldo fatal de miles de muertos y desaparecidos, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), emitió un comunicado para llevar tranquilidad.

Desde el organismo nacional aclararon de forma contundente que la actividad telúrica en el norte de América del Sur no constituye un indicador de eventos similares en el territorio argentino. En este sentido, remarcaron que cada movimiento responde a procesos tectónicos y dinámicas geológicas específicas de cada región.

Tal como lo refleja el mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el INPRES, la actividad telúrica en Argentina se distribuye de manera muy desigual a lo largo del territorio nacional. La franja del centro-oeste de San Juan y Mendoza presenta los datos más altos de aceleración del suelo, lo que en el gráfico se ve en colores rojos y violáceos.

En cuanto a la región pampeana y el litoral, de color azul en el mapa, tienen un riesgo prácticamente nulo. Esta cartografía respalda la información de que la zona con mayor riesgo tectónico es la más cercana a la cordillera de los Andes, y que los terremotos en Perú, Colombia y Venezuela, no alteran el mapa de riesgos de la Argentina.