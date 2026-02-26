Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina La cuenta de Satélites Argentina compartió información sobre cómo poder observar la EEI desde Buenos Aires y en otras provincias. Conoce todos los detalles. Por + Seguir en







Una imagen imperdible. AP

¿Sabías que podés observar la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el fondo de tu casa? Desde la cuenta de Satélites Argentina aseguraron que durante la tarde/noche del miércoles se podrá ver este coloso espacial orbitando la tierra desde Buenos Aires y otras provincias.

En redes sociales, la cuenta de Satélites Argentina se encarga de comunicar y actualizar "cuando hay importantes avistamientos y eventos espaciales" dentro del país. Para ello utilizan una página web, donde se puede ver el paso de la EEI, en este caso, en vivo y cuál será su recorrido durante el día.

Estación Espacial Internacional está ubicada a 400 kilómetros de altura y tarda 92 minutos en dar una vuelta completa a la Tierra, a unos 28.800 km/h. A raíz de esto, los astronautas que viven y trabajan en la EEI disfrutan de 16 amaneceres y atardeceres al día, informaron desde la ESA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SatelitesArg/status/2027040897481719861&partner=&hide_thread=false ESTA NOCHE tendremos un ESPECTACULAR paso de la Estación Espacial Internacional #ISS sobre Buenos Aires y más provincias



Horario: 20:36 - 20:40



Seguila desde tu ubicación https://t.co/fJhUPo3xNh pic.twitter.com/6SdaJmyApl — Satélites Argentina (@SatelitesArg) February 26, 2026 Cuándo y cómo se podrá ver la Estación Espacial Internacional desde Argentina Para poder observar el recorrido, los interesados deben ingresar al sitio web satelitesarg.com, donde aparece un mapa de la Argentina, y en color naranja el recorrido de la EEI. También cuentan con una línea de tiempo, donde aparece la hora en que se va a poder observar en el cielo.

"Esta noche tendremos un espectacular paso de la Estación Espacial Internacional sobre Buenos Aires y más provincias", expresaron desde Satélites Argentina, el horario previsto es entre las 20:36 - 20:40.

Se podrá observar en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, y La Pampa. ¿Cómo reconocer la Estación Espacial Internacional cuándo pasa por el cielo? Embed - ¿Cómo reconocer cuando pasa la Estación Espacial Internacional?