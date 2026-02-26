26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

La cuenta de Satélites Argentina compartió información sobre cómo poder observar la EEI desde Buenos Aires y en otras provincias. Conoce todos los detalles.

Por
Una imagen imperdible. 

Una imagen imperdible. 

AP

¿Sabías que podés observar la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el fondo de tu casa? Desde la cuenta de Satélites Argentina aseguraron que durante la tarde/noche del miércoles se podrá ver este coloso espacial orbitando la tierra desde Buenos Aires y otras provincias.

Alna es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.
Te puede interesar:

Encontraron en la Patagonia a uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia

En redes sociales, la cuenta de Satélites Argentina se encarga de comunicar y actualizar "cuando hay importantes avistamientos y eventos espaciales" dentro del país. Para ello utilizan una página web, donde se puede ver el paso de la EEI, en este caso, en vivo y cuál será su recorrido durante el día.

Estación Espacial Internacional está ubicada a 400 kilómetros de altura y tarda 92 minutos en dar una vuelta completa a la Tierra, a unos 28.800 km/h. A raíz de esto, los astronautas que viven y trabajan en la EEI disfrutan de 16 amaneceres y atardeceres al día, informaron desde la ESA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SatelitesArg/status/2027040897481719861&partner=&hide_thread=false

Cuándo y cómo se podrá ver la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Para poder observar el recorrido, los interesados deben ingresar al sitio web satelitesarg.com, donde aparece un mapa de la Argentina, y en color naranja el recorrido de la EEI. También cuentan con una línea de tiempo, donde aparece la hora en que se va a poder observar en el cielo.

"Esta noche tendremos un espectacular paso de la Estación Espacial Internacional sobre Buenos Aires y más provincias", expresaron desde Satélites Argentina, el horario previsto es entre las 20:36 - 20:40.

Se podrá observar en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, y La Pampa.

¿Cómo reconocer la Estación Espacial Internacional cuándo pasa por el cielo?

Embed - ¿Cómo reconocer cuando pasa la Estación Espacial Internacional?

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este nuevo descubrimiento brinda más información sobre la especie. 

Descubren una nueva especie de dinosaurio gigante que tenía una cresta de colores

No es la primera vez que ocurre un fenómeno de este estilo. 

Rara alineación planetaria en febrero de 2026: cuándo y cómo ver este espectáculo único en Argentina

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF.

Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan

Este es el caso del argentino que malinterpretó una invitación de sus amigos estadounidenses.

No era lo que esperaba: es argentino, vive en Estados Unidos y se volvió viral por mostrar la invitación que le hicieron para un partido

Las enseñanzas de Mencio, filósofo chino

Mencio, filósofo chino: "Examina tu amor si amás a las personas y se muestran hostiles con vos"

Rating Cero

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

Hace 8 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 17 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 44 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 44 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 46 minutos