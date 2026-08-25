Preocupación por la salud de la esposa argentina de Matt Groening: "¿Qué esperan para internarla?"

La artista Agustina Picasso, de 49 años, compartió unas fotos en su cuenta de Instagram y su estado físico causó preocupación entre sus seguidores.

Agustina Picasso, artista plástica argentina y esposa de Matt Groening, causó preocupación en las últimas horas por unas historias que publicó en su red social. Luciendo ropa deportiva y posando frente al espejo, capturó con su celular las escenas que se volvieron virales en X ya que se la puede ver con una apariencia notablemente más delgada que en fotos de años anteriores.

El drástico cambio físico de la artista generó una ola de comentarios en la red social, donde algunos usuarios expresaron su preocupación por la salud de la esposa del creador de Los Simpson. Otros, en cambio, especularon con posibles trastornos alimenticios o con el consumo de medicamentos para bajar de peso.

Entre los comentarios que circularon en la red se destacó el de un usuario que se refirió a un posible cuadro de anorexia: "Sigo en Instagram a Agustina Picasso, la mujer argentina de Matt Groening. Tiene ¡10 hijos! con Groening, un cuadro severo de anorexia y vive subiendo historias frente al espejo mostrando su cuerpo esquelético en calzas desde todos los ángulos posibles".

También se leyeron comentarios como: "Esta mina era muy grosa como artista, se dedicó a tener 10 hijos con el creador de Los Simpson y tener una anorexia galopante. Muda me dejó"; "Ella claramente tiene trastornos alimenticios, qué esperan para internarla /ayudarla", escribió otra.

Agustina Picasso es una destacada artista plástica argentina que ganó notoriedad internacional por sus obras y por ser la esposa de Matt Groening, el creador de la legendaria serie Los Simpson. Nacida en Argentina, Picasso consolidó su carrera en el circuito del arte contemporáneo como miembro fundador de Mondongo, un vanguardista grupo de arte alternativo fundado en 1999.

EL CAMBIO FÍSICO DE LA ESPOSA ARGENTINA DEL CREADOR DE LOS SIMPSONS pic.twitter.com/vlnig9A2sM

La artista plástica y el creador de Los Simpson.

La historia de amor con Groening comenzó en 2007 en Los Ángeles, cuando coincidieron en muestras de arte dedicadas a Walt Disney, de las cuales ella es una gran admiradora. Luego de entablar una gran amistad, iniciaron una relación que ya se extiende por casi dos décadas y que los mantiene radicados en los Estados Unidos.

A lo largo de su matrimonio, la pareja formó una numerosa familia ensamblada. Tienen ocho hijos en común: Nathaniel, las gemelas Luna e India, los mellizos Venus y Sol, seguidos por Nirvana, Satori y Shivani. Agustina es madre de Camila Costantini, fruto de su relación anterior con Eduardo Costantini hijo, lo que eleva la dinámica familiar a un total de 9 hijos.

A pesar de compartir su vida con una de las figuras más influyentes del mundo, la artista plástica eligió mantener un perfil extremadamente bajo, manteniéndose alejada de la exposición.