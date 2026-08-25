25 de agosto de 2026 Inicio
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Brote récord de sarampión y dos muertos: EEUU en crisis por una enfermedad que había erradicado hace 30 años

En Pensilvania, el estado con más casos en 2026, fallecieron dos personas no vacunadas por primera vez en 35 años. En lo que va del año, Estados Unidos registró 2.777 contagios de una enfermedad que había erradicado en el 2000.

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El secretario de Salud

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con 2.777 casos confirmados, Estados Unidos está atravesando un récord de casos de sarampión tras haberla erradicado en el año 2000. Dos personas no vacunadas murieron a causa de la enfermedad en Lancaster, al oeste de Filadelfia, según indicó el Departamento de Salud de Pensilvania, uno de los estados más afectados este año con 393 casos.

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El condado de Lancaster registró 185 casos, pero estas fueron las primeras muertes por sarampión registradas en el estado en 35 años. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió en conferencia de prensa que se trata de "un problema grave y creciente" en todo el país y recordó que "la enfermedad y la muerte causadas por el sarampión son totalmente prevenibles".

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, traducido por X.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, traducido por X.

"Dado que el sarampión había sido prácticamente erradicado en el estado durante más de tres décadas, la población no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo la gravedad que puede alcanzar", afirmó por su parte la secretaria de Salud del estado, Debra Bogen.

El pico de casos y las personas muertas por sarampión por primera vez en tres décadas son consecuencia del descenso de las tasas de vacunación y las políticas del secretario de Salud de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., quien lleva décadas trabajando para desalentar el uso de vacunas.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., junto al presidente Donald Trump.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., junto al presidente Donald Trump.

Kennedy y Trump, quien emitió este mes un decreto en el que se pedía una reducción de las vacunas infantiles recomendadas, difundieron un falso vínculo, desmentido por pruebas científicas desde hace tiempo, entre las vacunas y el autismo.

Shapiro aseguró este martes que había hablado por teléfono con Kennedy en la mañana y que le fue "muy franco" en lo referente a la vacunación: "Dejé muy claro que sus acciones y la retórica proveniente de esta administración están teniendo un impacto negativo en las comunidades de todo Estados Unidos, y que difundir información errónea tiene consecuencias en la vida real".

El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr.

El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr.

"Asustar a la gente y no recurrir a médicos y profesionales de la salud reales para ofrecer información imparcial a los padres tiene consecuencias en la vida real", deslizó el gobernador. En los últimos años las tasas de vacunación cayeron por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes.

En Texas murieron tres personas de sarampión en 2025

La doctora Angela Dunn, exdirectora de una división de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), consideró que el decreto de Trump no ayuda a restablecer la confianza en las vacunas que salvan vidas.

"Todos pensábamos que el brote de Texas y las muertes que se produjeron allí el año pasado serían una llamada de atención. Luego se produjeron los brotes en Carolina del Sur y Utah", señaló Dunn. En 2025, tres personas fallecieron en un brote que comenzó en el oeste de Texas y se extendió a Nuevo México.

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