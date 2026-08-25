25 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno se despegó de Fernando Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

El vocero presidencial Adrián Ravier explicó que el consultor político "hace ya un par de años" no tiene vinculación con funcionarios y pidió dejar actuar a la Justicia boliviana "para que muestre los resultados y se pueda saber qué ocurrió".

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Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

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En una conferencia de prensa donde abordó la problemática del endeudamiento familiar, el vocero Adrián Ravier explicó que Cerimedo "hace ya un par de años" no tiene vinculación con funcionarios y pidió dejar actuar a la Justicia boliviana "para que muestre los resultados y se pueda saber qué ocurrió".

“Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024 que no han sido con el presidente. Más allá de eso, el gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años”, señaló el portavoz en un primer momento.

Fernando Cerimedo permanecerá detenido 180 días en Bolivia mientras se lo investiga.

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Luego completó sobre el tema: “El delito, si es que se cometió, fue en Bolivia. Hay investigaciones y dejar trabajar a la justicia de ese país para que muestre los resultados y se pueda saber qué ocurrió. Hoy por hoy creo que el gobierno no puede dar una respuesta al respecto”.

Fernando Cerimedo, más complicado: detuvieron a una mujer involucrada en la causa por lavado de dinero

Además de la causa por el femicidio de Nadia Beller, Fernando Cerimedo también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero acusado de realizar transacciones de alrededor de u$s400.000 en una casa de cambio presuntamente administrada por Claudia Inés L.C. y su esposo y exmilitar, Fritz Junior G.A.

La pareja fue detenida al acudir a la Justicia a ver cómo quedaba su imputación y la mujer terminó con prisión domiciliaria mientras que el exmilitar fue enviado a la cárcel de forma preventiva por 45 días. Ambos habían huido del allanamiento a un inmueble en La Paz donde operaba la casa de cambio de divisas presuntamente vinculada a Cerimedo.

Fritz Junior G.A. se habría escapado con u$s700.000, pero su abogado aseguró que "esa plata se perdió, no está" y negó cualquier vínculo con Cerimedo, según detallaron al aire de De Una por C5N. El delito del que se los acusa es "enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas".

Cómo resultó el allanamiento a la supuesta casa de cambio de Fernando Cerimedo

En el operativo se secuestraron dos vehículos y se precintaron las instalaciones. Se trata del quinto inmueble allanado en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito; en los operativos se encontraron dinero, teléfonos, un vehículo oficial y tarjetas en las que se presentaba como “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz Pereira, entre otros elementos que serán parte de la investigación.

Noticia en desarrollo.-

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