Donald Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

"Creo que nos estamos llevando muy bien", aseguró el presidente norteamericano sobre la confirmación de la comunicación con su par venezolana, un día antes de su encuentro personal con la líder opositora María Corina Machado.

Donald Trump y Delcy Rodríguez confirmaron la comunicación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que por la mañana se había comunicado telefónicamente con su par de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Tuvimos una excelente conversación. Es una persona estupenda", contó el mandatario durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca.

"Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio (secretario del Departamento de Estado) está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", aseguró Trump.

El presidente norteamericano confió que se había comunicado con Rodríguez ante la pregunta de una periodista sobre el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. "No parece muy dispuesto a colaborar. No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno", dijo Trump antes de ponerse a relatar la conversación que tuvo con su par venezolana. "Nos acaban de dar 50 millones de barriles (de petróleo) diarios", agregó.

Después del anuncio de Trump, la propia Rodríguez también confirmó la conversación mediante una publicación en sus redes sociales. “Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros Gobiernos”, escribió la líder chavista, que no ofreció más detalles sobre la llamada ni sobre esos “asuntos pendientes”.

Por último, Rodríguez había brindado su primera conferencia de prensa como presidenta en funciones. Mediante una breve declaración, la presidenta informó sobre las liberaciones de los presos en Venezuela que, según aseguró, ya fueron beneficiadas 406 personas y que intentó desligarlas de la intervención militar de Estados Unidos.

“En diciembre de 2025 se había iniciado un proceso de liberaciones de personas privadas de libertad para abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”, señaló Rodríguez desde el Palacio de Miraflores. “Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”, cerró.

Cayó el bloqueo de Nicolás Maduro a X y la red social volvió a funcionar en Venezuela

Luego de casi un año y medio del bloqueo impuesto por Nicolás Maduro a la aplicación X (ex-Twitter) en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez reapareció en su cuenta para anunciar que "retomamos contacto por esta vía".

"Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió la presidenta.

El mensaje llegó horas después de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hiciera una publicación en la plataforma anunciando el regreso de representantes oficiales a esa red social, bloqueada en agosto de 2024 por orden de Nicolás Maduro en medio de la controversia por los comicios presidenciales de julio.

En aquel entonces, el presidente, hoy detenido en Nueva York, había expresado: "[El dueño de X, Elon] Musk incita al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre venezolanos". Fue en respuesta a las declaraciones donde Musk manifestaba que "el país sudamericano se merece algo mucho mejor" y calificaba al líder chavista como alguien "que no es un buen tipo".

