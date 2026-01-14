Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece? La película llega a la pantalla grande el 15 de enero y retrata al carismático Marty Reisman, un jugador de ping-pong estadounidense muy talentoso, pero también muy excesivo. Camila Olivera

+ Seguir en







Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

El cineasta Josh Safdie, conocido por dirigir Diamantes en bruto (2019) y Good Time: viviendo al límite (2017), vuelve al cine de la mano de Timothée Chalamet con Marty Supreme y bajo el sello de A24. Esta película -que ya tuvo su estreno el año pasado en Estados Unidos- es uno de los lanzamientos más esperados del 2026.

Ambientada en el mundo del tenis de mesa de los años 50, esta comedia dramática deportiva se centra en la vida del jugador de ping-pong Marty Reisman (Chalamet), que sigue su ascenso desde las apuestas clandestinas de Manhattan hasta convertirse en campeón, destacando su estilo extravagante, en un viaje por la gloria, las deudas y su compleja personalidad.

Marty supreme - timothée Marty es un excéntrico campeón y "estafador" neoyorquino, conocido por su estilo audaz y su habilidad con el "hardbat" (la paleta tradicional). Para empezar, Marty Supreme es toda una experiencia, tanto dentro como fuera de la pantalla. El interés masivo que se generó en torno a esta cinta resulta un tanto curioso, porque… ¿por qué a tantas personas -a nivel mundial- les interesa ver una biografía de un jugador de ping-pong estadounidense? La respuesta no está tanto en la historia de Marty Reisman, sino en la increíble campaña de marketing que se creó para promocionarla. Desde chaquetas en colaboración con Nahmias -que han usado estrellas como Lamine Yamal, Justin Bieber y las hermanas Jenner- hasta una promoción desde el punto más alto de la Esfera de Las Vegas.

A esto se le suma la confianza de su propio protagonista, ya que Timothée Chalamet declaró en varias ocasiones que es su trabajo más grande hasta la fecha. Y a decir verdad, tiene razón. En los 150 minutos de proyección, se puede ver una entrega profunda del protagonista con su personaje que atraviesa la pantalla. Desde cada gesto, mirada, llanto y ese tono “canchero” que caracteriza a Marty. El compromiso es total, y eso se nota. Incluso en decisiones extremas, como prescindir de un doble en una de las secuencias más incómodas y comentadas del film.

Chalamet es la verdadera estrella de la historia; él sólo "se come" la película. Aunque está acompañado de un elenco sumamente talentoso: Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator (su debut en el cine), Abel Ferrara, Fran Drescher, Sandra Bernhard, Ralph Colucci y Koto Kawaguchi.

marty supreme - gwyneth Gwyneth Paltrow le da vida a Kay Stone, una estrella de Hollywood retirada que se involucra con Marty Reisman. Pero además, en términos técnicos, Marty Supreme es una muy buena entrega en la cual se destaca el soundtrack, montaje y guion. Es una gran experiencia cinematográfica que tiene un ritmo bastante acelerado, que va y viene como una pelota de ping-pong, con un sinfín de situaciones y conflictos que el protagonista debe resolver para “ganar”, tal como en el tenis de mesa. No cae en los caminos más convencionales del cine biográfico. No vemos los inicios de Marty, ni siquiera su momento de fama más grande. No busca explicar ni justificar por qué el protagonista es como es. Simplemente, lo observamos en acción, dejando que sus decisiones hablen por él. En definitiva, Marty Supreme es una gran opción para ver en el cine. Es el retrato de una ambición desbordada, llena de emoción, tensión y una gran entrega de Timothée Chalamet con su personaje que hace que sea su mejor interpretación hasta la fecha.