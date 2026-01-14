Loto Plus: resultado del sorteo 3848 del miércoles 14 de enero de 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 3
Los números ganadores fueron: 02 - 07 - 13 - 15 - 28 - 45
6 aciertos: vacante. Premio: $1.478.430.957,83
5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $13.499.140,05
4 aciertos: 602 ganadores. Premio: $2.699.828,01
Los números ganadores fueron: 05 - 09 - 17 - 20 - 29 - 45
6 aciertos: vacante. Premio: $6.531.149.339,10
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $13.499.140,05
4 aciertos: 476 ganadores. Premio: $2.699.828,01
Los números seleccionados fueron: 00 - 01 - 28 - 36 - 42 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $318.435.601,60
Los números ganadores fueron: 08 - 26 - 27 - 33 - 39 - 41
5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $34.770.512,25
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 17 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $25.220.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.