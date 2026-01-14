15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3848 del miércoles 14 de enero de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de enero de 2026.

Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de enero de 2026.

Redes Sociales

Este miércoles 14 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 10 de enero de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3847 del sábado 10 de enero de 2026

Loto Plus: resultados del miércoles 14 de enero de 2026

NÚMERO PLUS 3

Loto Tradicional del miércoles 14 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 02 - 07 - 13 - 15 - 28 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.478.430.957,83

5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $13.499.140,05

4 aciertos: 602 ganadores. Premio: $2.699.828,01

Loto Match del miércoles 14 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 05 - 09 - 17 - 20 - 29 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $6.531.149.339,10

5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $13.499.140,05

4 aciertos: 476 ganadores. Premio: $2.699.828,01

Loto Desquite del miércoles 14 de enero de 2026

Los números seleccionados fueron: 00 - 01 - 28 - 36 - 42 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $318.435.601,60

Loto Sale o Sale del miércoles 14 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 08 - 26 - 27 - 33 - 39 - 41

5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $34.770.512,25

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Sábado 17 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $25.220.000.000

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026.

Quini 6: resultados del sorteo 3.339 del miércoles 14 de enero de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 7 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3846 del miércoles 7 de enero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 7 de enero de 2026.

Quini 6: de dónde es y cuánto ganó el afortunado que se llevó un pozo millonario en la Segunda Vuelta

El delincuente, de 33 años, amenazó con quitarse la vida.

Video: quisieron robar un supermercado y quedaron atrapados en el cerco perimetral

La munición bélica fue descubierta por un vecino en la intersección de las calles Francisco Seguí y Lafinur.

Palermo: encontraron una munición de guerra al lado de un contenedor de basura

Rating Cero

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

últimas noticias

La única excepción para este cierre del espacio aéreo iraní lo tienen aquellos vuelos internacionales que tengan como destino de origen o destino hacia Teherán y que cuenten con una autorización especial.

Irán cerró su espacio aéreo en medio de la creciente tensión con Estados Unidos

Hace 2 horas
play
El Ciclón cayó en su presentación en Uruguay.

San Lorenzo debutó con el pie izquierdo: perdió 1-0 con Cúcuta en su primer amistoso de verano

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3848 del miércoles 14 de enero de 2026

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026.

Quini 6: resultados del sorteo 3.339 del miércoles 14 de enero de 2026

Hace 2 horas
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio.

Mundial 2026: FIFA recibió 500 millones de solicitudes de entradas y Argentina está entre los países que más tickets demandaron

Hace 2 horas