Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este lunes u$s55 millones en el mercado cambiario y se sumaron a los u$s218 millones que compró la semana pasada. Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s273 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó u$s372 millones y cerró la jornada en u$s44.768 millones.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.438,93 para la compra y $1.482,52 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.457.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.930,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.523,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.487,11.