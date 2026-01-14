Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto El exparticipante de Gran Hermano junto a la madre de las pequeñas abrieron una convocatoria en redes sociales con el detalle de las condiciones para el cuidado de Laia y Aimé. + Seguir en







Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. Caras / Vía País

Thiago Medina inició la búsqueda de una cuidadora para sus hijas gemelas este miércoles a través de su cuenta personal de Instagram. El joven de General Rodríguez publicó una lista de requisitos obligatorios, los cuales fueron acordados con Daniela Celis, para quien aspire a trabajar en su domicilio.

Thiago Medina Instagram: @thi4go_km "Busco niñera que viva por la zona de General Rodríguez, Álvarez o Moreno", comienza la petición, en la que consideran necesario que la persona que tome el puesto viva en cercanías al domicilio de los ex "hermanitos". "Que tenga experiencia con niños de 2 años y presente CV con recomendación", detalló el influencer.

La seguridad y la atención plena son fundamentales para los padres de las gemelas en este proceso de selección. "Es importante que no use el celular adelante de las nenas", y que "cuando duerman la siesta, la hora corre, pedimos que mantengan el orden en la habitación de ellas", sumó Thiago.

Medina hace particular hincapié en que la persona postulante tenga "muchas ganas de jugar". Esta decisión se apoya en que, tras meses de recuperación física por parte del ex participante de Gran Hermano, estuvo muy presente con sus hijas en este tiempo. Además, solicitó de forma puntual que la postulante sea "creativa y didáctica" y que "no fume" durante la jornada laboral.

Es claro que la pareja prioriza el bienestar de Laia y Aimé y pone reglas claras para el cuidado doméstico. Tanto él como Daniela, muestran a diario como cooperan en la crianza de sus hijas, independientemente de los conflictos que han tenido como pareja durante estos años.

La reconciliación con Daniela tras el accidente de Thiago Desde el accidente en moto del joven de 22 años, la pareja de ex participantes de Gran Hermano Daniela Celis y Thiago Medina se encuentra en una etapa de convivencia y crianza compartida. La influencer confirmó que "está en camino a la reconciliación" con el padre de sus gemelas. "Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio", detalló la panelista de Luzu TV. La joven aseguró que el choque con la moto del influencer fue un punto de inflexión tanto en su relación familiar como sentimental. Thiago Medina Daniela Celis "Este es nuestro tiempo de encontrarnos, de conocernos, de enamorarnos y de ver qué pasará", resumió Daniela al ser consultada sobre el futuro de ambos como pareja. La mediática reconoció que antes del accidente llevaban cinco meses separados.