San Lorenzo debutó con el pie izquierdo: perdió 1-0 con Cúcuta en su primer amistoso de verano

El Ciclón perdió en su primer partido del año con el equipo colombiano, en el torneo de verano Serie Colombia, en Montevideo, con gol de Luifer Hernández. El próximo encuentro será ante Cerro Porteño, este sábado.

El Ciclón cayó en su presentación en Uruguay.

San Lorenzo cayó por 1-0 frente a Cúcuta de Colombia, en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, en su primer amistoso del año en el torneo de verano Serie Colombia. El Ciclón fue de mayor a menor, pagó caro la falta de eficacia y se fue con las manos vacías, tras el gol del venezolano Luifer Hernández. El próximo partido será frente a Cerro Porteño, este sábado a las 21.

En medio de la crisis institucional que vive el Ciclón, con Sergio Costantino como presidente de la Comisión Directiva transitoria que comandará los destinos de San Lorenzo por los próximos meses y convocará a elecciones anticipadas para el próximo 30 de mayo, los de Boedo debutaron con el pie izquierdo en este 2026.

En un encuentro donde el entrenador Damián Ayude puso la mayoría de titulares, incluidos Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Alexis Cuello, pretendidos por River y Boca en este mercado de pases, San Lorenzo comenzó en el primer tiempo con una propuesta audaz, pero con el correr de los minutos se fue apagando.

matias realli san lorenzo cucuta
Matías Reali fue titular en el 11 del Ciclón.

Sin embargo, promediando el segundo tiempo, en un descuido de la defensa del Ciclón, el delantero Luifer Hernández facturó para el equipo colombiano, quien se llevó demasiado premio en una nueva fecha del torneo de verano.

De esta manera, San Lorenzo volverá a jugar un amistoso, esta vez por la Serie Río de la Plata, el próximo sábado frente a Cerro Porteño, en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, a las 21. En tanto, Cúcuta jugará el viernes contra Huracán.

san lorenzo cucuta
El equipo titular de San Lorenzo, en el torneo de verano Serie Colombia.

Mirá el resumen de la derrota de San Lorenzo frente a Cúcuta

