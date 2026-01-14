IR A
Lali Espósito habló tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

La cantante se refirió por primera vez a la confirmación de su boda con el conductor luego de dos años de noviazgo, lo que hizo estallar las redes sociales.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

En su cuenta de la red social X, Lali respondió "same", que en español significa "igual" o "mismo", a una publicación del usuario @carrascoidex, quien había expuesto su asombro por la boda: "La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. NO ENTIENDO NADA".

La estrella del Pop argentino, quien tiene 34 años, anunció su boda en su cuenta oficial de Instagram con Rosemblat y compartió las fotos del anillo de compromiso. En cuestión de pocos minutos, el posteo de la cantante se llenó de likes y mensajes de cariño de sus fanáticos y colegas que celebraron la felicidad de la pareja.

Lali Espósito publicación
La publicación de Lali Espósito.

La publicación de Lali Espósito.

El pedido matrimonio de Pedro a Lali llegó en las playas de Brasil, donde la pareja acaba de regresar tras unos días de vacaciones juntos. El destino que eligieron los enamorados para vivir su idilio fueron las playas paradisíacas de Ubatuba, al norte de San Pablo.

La artista y el periodista están juntos desde finales de 2023. Sin embargo, luego de meses de rumores y versiones, la confirmación oficial de su noviazgo llegó en febrero de 2024, a través de un posteo en redes con fotos de sus vacaciones en Uruguay. Ahora, nuevamente relajados y en la playa suman un nuevo capítulo a su historia, con anillo de bodas incluido.

Cómo comenzó el romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están en el centro de la escena desde hace tiempo por su vínculo sentimental, el cual sellarán prontamente con el casamiento. Su historia de amor, a diferencia de otras parejas mediáticas, fue construida de a poco, paso a paso, hasta que se hizo pública en febrero de 2024.

La cantante contó en varias ocasiones cómo fue ese primer encuentro. "Nos conocimos por amigos en común en una fiesta de Halloween", mencionó la artista nacida en Parque Patricios en una entrevista exclusiva en el living de Susana Giménez. Y continuó el relato: "Lo vi entrar y dije: 'este muchacho de un metro noventa, ¿quién es?'".

Atrevida y lanzada como se la ve ante las cámaras, Lali confirmó que se puso muy nerviosa por la presencia de Pedro en el lugar, a pesar de que ella sabía de antemano que él estaría en el evento. No obstante, la tensión quedó atrás y la fiesta viró, para convertirse en un punto de inflexión en la relación entre ambos.

En la virtualidad fue que creció el romance. Sin embargo, en una entrevista con Moria Casán en el streaming de "La One", a quien la cantante ha dado claras muestras de admiración y con quien grabó el videoclip ¿Quiénes son?, Lali aclaró que las primeras charlas entre ambos fueron antes del encuentro cara a cara. "Le hice un chiste picante, y él respondió", señaló la intérprete de Fanático.

