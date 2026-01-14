Inminente arribo de un frente frío en Buenos Aires: traerá tormentas y alivio en las temperaturas El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por viento y fuertes precipitaciones para varias provincias de Argentina. El descenso de las máximas durará poco, se prevé para el jueves que el termómetro vuelva a ser el protagonista. Por + Seguir en







Se esperan tormentas en el sur de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. En el centro y norte del país, el ingreso de un nuevo frente frío traerá un alivio en las temperaturas durante la jornada del miércoles 14 de enero; sin embargo, durará poco.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Jujuy, Salta, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, y Chubut.

Esta región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

clima lluvia tormenta paraguas Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En el caso de Chubut y Santa Cruz, también están bajo alerta por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas Buenos Aires: Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso -Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist.

Córdoba : Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier -General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.

Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - General Alvear - Zona baja de San Rafael - Zona baja de Malargüe

San Luis: toda la provincia.

Neuquén : toda la provincia.

Río Negro : toda la provincia.

Salta : Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.

Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Santa Cruz: Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes -Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico.