"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

Ya no son rumores. La cantante lo acaba de confirmar en su cuenta de Instagram.

Instagram

Para alegría y sorpresa de todos los fans de la popular pareja, la estrella del Pop argentino Lali Espósito (34) anunció su boda en su cuenta oficial de Instagram con el periodista, Pedro Rosemblat (36) y compartió las fotos del anillo de compromiso.

En cuestión de pocos minutos, el posteo de la cantante se llenó de likes y mensajes de cariño de sus fanáticos y colegas que celebraron la felicidad de la pareja. Todavía quedan algunos desconfiados a pesar de las contundentes fotos que demuestran la unión y creen que se trata de una broma de Lali para generar revuelo en redes.

Lali y Pedro Rosemblat

Cómo y dónde fue la propuesta de casamiento

El pedido matrimonio de Pedro a Lali llegó en las playas de Brasil, donde la pareja acaba de regresar tras unos días de vacaciones juntos. El destino que eligieron los enamorados para vivir su idilio fueron las playas paradisíacas de Ubatuba, al norte de San Pablo.

La artista y el periodista están juntos desde finales de 2023. Sin embargo, luego de meses de rumores y versiones, la confirmación oficial de su noviazgo llegó en febrero de 2024, a través de un posteo en redes con fotos de sus vacaciones en Uruguay. Ahora, nuevamente relajados y en la playa suman un nuevo capítulo a su historia, con anillo de bodas incluido.

