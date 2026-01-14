"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat Ya no son rumores. La cantante lo acaba de confirmar en su cuenta de Instagram. + Seguir en







Para alegría y sorpresa de todos los fans de la popular pareja, la estrella del Pop argentino Lali Espósito (34) anunció su boda en su cuenta oficial de Instagram con el periodista, Pedro Rosemblat (36) y compartió las fotos del anillo de compromiso.

En cuestión de pocos minutos, el posteo de la cantante se llenó de likes y mensajes de cariño de sus fanáticos y colegas que celebraron la felicidad de la pareja. Todavía quedan algunos desconfiados a pesar de las contundentes fotos que demuestran la unión y creen que se trata de una broma de Lali para generar revuelo en redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali) La pareja de Lali y Pedro es una de las más queridas del mundo del espectáculo argentino y al parecer, dieron un paso muy importante en su historia de amor que ya lleva dos años de relación. Un vínculo que comenzó tras conocerse en una fiesta por amigos en común.

Lali y Pedro Rosemblat

Cómo y dónde fue la propuesta de casamiento El pedido matrimonio de Pedro a Lali llegó en las playas de Brasil, donde la pareja acaba de regresar tras unos días de vacaciones juntos. El destino que eligieron los enamorados para vivir su idilio fueron las playas paradisíacas de Ubatuba, al norte de San Pablo.