Estados Unidos ya desaloja sus bases en Medio Oriente e Irán advierte que se defenderá "hasta la última gota de sangre"

En una nueva escalada de la tensión en la región, Estados Unidos ya comenzó a retirar a personal de sus bases militares en Medio Oriente , mientras I rán advirtió que se defenderá "con toda su fuerza y hasta la última gota de sangre".

La decisión de la Casa Blanca, confirmada por un funcionario estadounidense a la agencia Reuters, se enmarca en un plan de "medidas de precaución". Catar también infirmó que el personal está abandonando la base estadounidense debido a las "tensiones regionales".

Al mismo tiempo, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, adelantó a medios locales que el ejército responderá con contundencia a cualquier ataque y "defenderá el país con toda su fuerza y hasta la última gota de sangre".

Irán ya habría advertido a los países vecinos que albergan fuerzas estadounidenses que esas bases militares podrían ser atacadas si Washington interviene en las protestas en curso.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arengó a los ciudadanos de Irán a que continúen con las protestas contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei. Además, prometió que respaldará las acciones: "La ayuda está en camino".

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", escribió el mandatario este martes en su cuenta en su red social, Truth Social.

"Cancelé todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA!", concluyó su mensaje, con una sigla análoga a su Make America Great Again pero con Irán.

Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi respondió con dureza y afirmó que "Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar". En tanto, la ONG Iran Human Rights denunció que la represión dejó al menos 648 muertos —nueve de ellos menores—, miles de heridos y cerca de 10.000 detenidos.

