Quini 6: resultados del sorteo 3.339 del miércoles 14 de enero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026.

El sorteo 3.339 del Quini 6 de este miércoles 14 de enero culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 10 de enero de 2026.
Loto Plus: resultado del sorteo 3847 del sábado 10 de enero de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: 07 - 18 - 25 - 27 - 37 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $5.029.709.022

5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $1.088.780

4 aciertos: 1.688 ganadores. Premio: $5.998

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: 01 - 16 - 22 - 24 - 35 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 51 ganadores. Premio: $661.807

4 aciertos: 5.623 ganadores Premio: $3.000

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: 02 - 03 - 18 - 22 - 25 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $4.220.357.758

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: 07 - 19 - 26 - 33 - 36 - 41

5 aciertos: vacante. Premio: $5.407.179

Pozo extra: resultado del miércoles 14 de enero de 2026

Números ganadores: 01 - 02 - 03 - 07 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25 - 27 - 35 - 36 - 37 - 41

6 aciertos: 368 ganadores. Premio $421.195

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.340 del Quini 6 se realizará el domingo 18 de enero a las 21.15. Pozo estimado: $11.500.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

