6 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en México: al menos 10 muertos y 64 heridos por una explosión de pirotecnia en una iglesia

El hecho ocurrió durante las celebraciones en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. Una parte del establecimiento se derrumbó y las autoridades desplegaron un amplio operativo.

Por
El hecho ocurrió en México.

El hecho ocurrió en México.

Al menos 10 personas murieron y otras 64 sufrieron heridas por una explosión de pirotecnia en una iglesia del municipio mexicano de Temascalcingo durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz.

Así quedó el avión de carga tras el accidente.
Te puede interesar:

Se estrelló un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami: hay al menos cinco muertos

El hecho ocurrió después de que una parte de la iglesia se derrumbara tras la explosión, por lo que las autoridades ordenaron un amplio operativo para trasladar a los heridos a diferentes hospitales cercanos. Del despliegue formaron parte personal de Protección Civil, bomberos de distintos municipios, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal, mientras que los restos de la estructura fueron removidos con maquinaria pesada.

En tal sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha sus protocolos para recibir a las personas afectadas, entre las que se encuentran niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Además, habitantes de la zona pidieron asistencia médica e insumos a través de las redes sociales.

Por su parte, la Diócesis de Atlacomulco expuso que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro luego de ser atendidos en un centro de salud. También manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Detuvieron a un empresario argentino en México por el presunto crimen de un músico y su familia

Un empresario argentino fue detenido en México por ser sospechoso del presunto crimen del cantante Jonathan Meléndez Ochoa. En el ataque también murieron su esposa embarazada, su perro, su empleada y su hija pequeña. El único que sobrevivió fue el niño, de seis años.

El crimen ocurrió en un departamento de una torre residencial ubicada en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas fueron halladas con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Las investigaciones, desplegadas junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de la Ciudad de México, derivaron también en la captura de un segundo sospechoso, identificado como Gerardo "N".

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Rosen era socio comercial del músico y habría aprovechado la relación de confianza previa para ingresar al domicilio junto con su cómplice sin levantar sospechas antes de concretar el ataque.

Noticias relacionadas

El candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund. 

Alemania: la ultraderecha arrasa en las elecciones de Alta-Sajonia y podría gobernar por primera vez desde la Segunda Guerra

No hubo heridos tras el estallido del avión.

Un avión explotó durante una exhibición frente a los espectadores: murieron los dos pilotos

El anuncio se conoció un día después de que Washington informara ataques contra tres petroleros iraníes.

Irán informó que atacó una embarcación militar de Estados Unidos y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del petróleo podría desplomarse ante un eventual cese del conflicto en Medio Oriente.

Scott Bessent anticipó una fuerte baja del petróleo cuando termine la guerra con Irán

Putin confirmó que las fuerzas rusas suspendieron sus incursiones contra Kiev tras recibir una propuesta formal de la parte ucraniana.

Putin recibió a los emisarios de Trump para intentar destrabar el proceso de paz en Ucrania

Una mujer grabó a una niña fantasma acariciar a su caballo en plena noche. 

¿Descubrió que los fantasmas son reales? Grabó una extraña presencia durante la noche y esto fue lo que pasó

Rating Cero

Un exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo un accidente que puso ser fatal.

Un exGran Hermano sufrió un grave accidente e hizo un descargo furioso en redes: "Casi nos mata"

Maybel Del Valle aseguró que irá hasta las últimas consecuencias.

Denuncian a Camilota por estafa: "Me trató como su amiga, la hice facturar y me vació la cuenta"

Daniella Mastricchio interpretó a Sol en Chiquititas y alcanzó una enorme popularidad durante su infancia. Años después, se alejó de los medios y comenzó una nueva etapa de su vida.

Qué fue de la vida de Daniella Mastricchio, la actriz con una increíble historia después de su paso por Chiquititas

La cocina de Yanina Latorre combina una estética inspirada en Nueva York con mobiliario moderno y sectores pensados para disfrutar de la vida cotidiana.

Diseño neoyorquino y mucha funcionalidad: así es la cocina de Yanina Latorre

Conocé el papel que le cambió la vida a Angelina Jolie y le dejó un furte vínculo con Camboya.

Este papel cambió por completo la vida de Angelina Jolie: cuál fue y qué impacto tuvo en Camboya

Luisana Lopilato y una espectacular transformación para su nueva película.

Desafío actoral: así fue la sorprendente transformación de Luisana Lopilato

últimas noticias

River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza.

River busca ratificar su levantada y empata 0-0 con Independiente Rivadavia en el Monumental

Hace 7 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 7 de septiembre

Hace 22 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre

Hace 22 minutos
Un exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo un accidente que puso ser fatal.

Un exGran Hermano sufrió un grave accidente e hizo un descargo furioso en redes: "Casi nos mata"

Hace 37 minutos
Así quedó el avión de carga tras el accidente.

Se estrelló un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami: hay al menos cinco muertos

Hace 1 hora