Tragedia en México: al menos 10 muertos y 64 heridos por una explosión de pirotecnia en una iglesia

El hecho ocurrió durante las celebraciones en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. Una parte del establecimiento se derrumbó y las autoridades desplegaron un amplio operativo.

Al menos 10 personas murieron y otras 64 sufrieron heridas por una explosión de pirotecnia en una iglesia del municipio mexicano de Temascalcingo durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá , en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz.

Se estrelló un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami: hay al menos cinco muertos

El hecho ocurrió después de que una parte de la iglesia se derrumbara tras la explosión, por lo que las autoridades ordenaron un amplio operativo para trasladar a los heridos a diferentes hospitales cercanos. Del despliegue formaron parte personal de Protección Civil, bomberos de distintos municipios, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal , mientras que los restos de la estructura fueron removidos con maquinaria pesada.

En tal sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha sus protocolos para recibir a las personas afectadas, entre las que se encuentran niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Además, habitantes de la zona pidieron asistencia médica e insumos a través de las redes sociales.

Explosión deja nueve mu3rt0s y más de 40 h3rid0s en Estado de México Una fu3rt3 3xplos1ón registrada en la comunidad de Santa María Cachesdá dejó un saldo preliminar de nueve personas fallecidas y más de 40 h3rid4s, además de provocar el colapso de parte de la iglesia del… pic.twitter.com/0QcyE4LSoo

Por su parte, la Diócesis de Atlacomulco expuso que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro luego de ser atendidos en un centro de salud. También manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Un empresario argentino fue detenido en México por ser sospechoso del presunto crimen del cantante Jonathan Meléndez Ochoa. En el ataque también murieron su esposa embarazada, su perro, su empleada y su hija pequeña. El único que sobrevivió fue el niño, de seis años.

El crimen ocurrió en un departamento de una torre residencial ubicada en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas fueron halladas con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Las investigaciones, desplegadas junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de la Ciudad de México, derivaron también en la captura de un segundo sospechoso, identificado como Gerardo "N".

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Rosen era socio comercial del músico y habría aprovechado la relación de confianza previa para ingresar al domicilio junto con su cómplice sin levantar sospechas antes de concretar el ataque.