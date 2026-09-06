6 de septiembre de 2026 Inicio
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De qué se trata el truco casero de la papa en los espejos retrovisores que todos los conductores utilizan

Una alternativa que ganó popularidad por su sencillez, su bajo costo y por la posibilidad de mejorar las condiciones de manejo.

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Conocé como funciona el truco para limpiar los espejos retrovisores del auto con una papa.

Conocé como funciona el truco para limpiar los espejos retrovisores del auto con una papa.

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  • Un truco casero con un ingrediente común se popularizó entre los conductores.
  • El método busca mejorar la visibilidad de los espejos en determinadas condiciones climáticas.
  • Su aplicación es sencilla, económica y no requiere productos especiales.
  • De todos modos, debe utilizarse como complemento de los cuidados habituales del vehículo.

Los trucos caseros también encontraron su lugar entre los conductores, especialmente cuando se trata de resolver pequeños problemas que aparecen durante el uso diario del auto. Entre las recomendaciones que comenzaron a circular en redes sociales se encuentra una propuesta particular: utilizar una papa cruda sobre los espejos retrovisores. Aunque pueda parecer extraña, la técnica tiene una explicación relacionada con sus componentes naturales.

El hecho ocurrió en Chubut.
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El método consiste en frotar una parte de una papa cruda sobre la superficie del espejo. La principal razón está en el almidón que contiene este alimento, ya que puede dejar una fina película sobre el vidrio. Según quienes utilizan este recurso, esa capa ayuda a reducir la acumulación de gotas de agua y puede resultar útil durante los días de lluvia.

El truco viral con papa que sirve para los espejos del auto.

El truco viral con papa que sirve para los espejos del auto.

El problema aparece cuando el agua se adhiere a los retrovisores y dificulta la visión hacia los laterales y la parte trasera del vehículo. Las gotas pueden deformar la imagen y obligar al conductor a esforzarse más para observar el entorno. Por eso, este tipo de soluciones simples ganó popularidad entre quienes buscan preparar el auto antes de manejar bajo condiciones climáticas adversas.

Así es el truco casero de la papa para los espejos retrovisores

Para poner en práctica este método, solo hay que cortar una papa cruda por la mitad y pasar una de las partes sobre la superficie del espejo. La idea es aplicar una capa fina y uniforme, sin dejar restos excesivos sobre el vidrio. De esta manera, el almidón puede actuar sobre la superficie y ayudar a que el agua tienda a deslizarse en lugar de permanecer acumulada en forma de pequeñas gotas.

Además de su posible efecto frente a la lluvia, el procedimiento también puede colaborar con la limpieza del espejo. El movimiento de frotar la papa permite remover algunas marcas, restos de polvo y suciedad superficial, lo que puede mejorar su aspecto. Por su bajo costo y facilidad de aplicación, se convirtió en una alternativa llamativa para realizar antes de un viaje o ante jornadas con pronóstico de lluvia.

Además de servir para los días de lluvia, también colabora con la limpieza del espejo.

Además de servir para los días de lluvia, también colabora con la limpieza del espejo.

De todos modos, este truco debe entenderse como un complemento y no como un reemplazo de los cuidados necesarios para manejar con seguridad. Mantener los espejos y los vidrios limpios, controlar el estado de los limpiaparabrisas y reducir la velocidad cuando las condiciones lo requieren sigue siendo fundamental. Así, la papa puede ser una opción casera más para probar, pero la buena visibilidad y una conducción responsable continúan siendo las principales herramientas para circular de forma segura.

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