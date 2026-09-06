Un avión explotó durante una exhibición frente a los espectadores: murieron los dos pilotos Se trata de un F4 Phantom que perdió el control y se estrelló contra el suelo a pocos minutos de haber despegado. No se registraron heridos entre los asistentes del show aéreo. Por Agregar C5N en









No hubo heridos tras el estallido del avión.

Dos pilotos de las Fuerzas Aéreas de Grecia perdieron la vida durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, a las afueras de Atenas.

El caza F-4 Phantom que comandaban se precipitó a tierra a los pocos minutos de haber despegado, ante la mirada de miles de espectadores que asistían al tradicional evento Athens Flying Week.

El impacto provocó una fuerte explosión y un posterior incendio que requirió el despliegue de unos cien bomberos y trece medios aéreos para controlar las llamas. Tras el siniestro, las autoridades dispusieron la cancelación inmediata de la jornada, mientras que las causas del accidente continúan bajo investigación.

#BREAKING: HAF F4 Phantom crashes at Athens Flying Week with no chutes seen



Both pilots are dead#AthensFlyingWeek #F4Phantom #Greece pic.twitter.com/7fyqNF8AyN — Twilight (@TwilightDewy) September 5, 2026 La principal hipótesis sobre el accionar de la tripulación apunta a un acto de maniobra de emergencia para evitar una tragedia mayor.

Según reportó el diario local Kathimerini, los aviadores, no habrían activado sus asientos eyectables para desviar la trayectoria de la nave y alejarla de la multitud y las zonas habitadas. Por su parte, ERT señaló que la velocidad del impacto tampoco les habría dejado tiempo suficiente para accionar el sistema de eyección.