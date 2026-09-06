6 de septiembre de 2026 Inicio
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Irán informó que atacó una embarcación militar de Estados Unidos y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Desde Irán afirmaron que el vehículo estadounidense intentaba ingresar a una zona protegida. El anuncio se conoció un día después de que Washington informara ataques contra tres petroleros iraníes.

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El anuncio se conoció un día después de que Washington informara ataques contra tres petroleros iraníes.
El anuncio se conoció un día después de que Washington informara ataques contra tres petroleros iraníes.

Irán afirmó este domingo que sus fuerzas atacaron una embarcación militar no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar en una zona considerada protegida del estrecho de Ormuz. La denuncia fue realizada por los Guardianes de la Revolución y todavía no fue confirmada por Washington.

Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del petróleo podría desplomarse ante un eventual cese del conflicto en Medio Oriente.
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Según un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, las fuerzas del país detectaron y atacaron un vehículo de superficie militar estadounidense operado de manera remota cuando intentaba acceder al área restringida.

El episodio representa un nuevo punto de tensión entre Teherán y Washington, en medio de una escalada de enfrentamientos que también alcanzó a embarcaciones vinculadas con el transporte de petróleo iraní.

El anuncio iraní se produjo apenas un día después de que el Ejército estadounidense informara una operación contra tres petroleros de Irán. Washington sostuvo que dos de los buques fueron "neutralizados de manera permanente" y que un tercero fue completamente destruido.

La disputa por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos justificó los ataques al señalar que los barcos formaban parte de una estructura clandestina que, según sus autoridades, destinaba miles de millones de dólares al financiamiento de los Guardianes de la Revolución.

Los tres petroleros se encontraban en distintos puntos estratégicos de la región. Uno estaba frente a la isla de Jark, donde se encuentra la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el Golfo. Otro se ubicaba en las proximidades del estrecho de Ormuz y el tercero estaba en el golfo de Omán.

Por su parte, la fuerza iraní calificó los ataques como una muestra de "desesperación ante el cierre" del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

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