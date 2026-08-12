Explosión en un edificio de Recoleta: hay al menos 11 heridos y evacuaron a 12 personas El hecho ocurrió por el estallido de una caldera situada en el subsuelo. El SAME y los bomberos desplegaron un amplio operativo, por el cual el tránsito permaneció interrumpido. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Recoleta. SAME

Al menos 11 personas recibieron asistencia del SAME y otras 12 fueron evacuadas después de una explosión en el garage de un edificio del barrio porteño de Recoleta. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona, por el cual el tránsito permaneció interrumpido durante unas horas.

El informe del SAME, al que accedió C5N, expuso que el hecho se registró en un garage de un edificio de 13 pisos situado en Junín y Arenales, donde fueron asistidos nueve mujeres y dos hombres tras la llegada de 10 ambulancias. También concurrieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el suceso ocurrió por la explosión de una caldera que generó el desplazamiento del portón del lugar y la rotura de vidrios y paneles del inmueble.

En tanto, la Brigada de Emergencias Especiales y Metrogas realizaron distintas mediciones en el edificio, lo que arrojó resultados normales. No obstante, se espera una investigación para establecer el motivo por el cual se produjo el estallido.