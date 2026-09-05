Milagro en Nepal: un hombre y una mujer fueron rescatados a 11 días de las inundaciones

Equipos de emergencia rescataron a una mujer de 60 años de una casa afectada por la riada de barro. En redes sociales se compartieron varios videos, donde los oficiales le ofrecen agua y terminan transportándola en helicóptero hacia un centro médico.

Rescataron a un hombre y una mujer a 11 días del destastre en Nepal.

A 11 días de la riada en Nepal rescataron a dos personas con vida tras las inundaciones en la zona fronteriza con China. Se trata de un hombre chino atrapado en un túnel de una central hidroeléctrica , y una mujer de 60 años, atrapada dentro de un edificio de cuatro pisos.

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En redes sociales se compartieron varios videos donde se ve a los servicios de emergencia asistir a una mujer con agua, identificada como Chandika Shrestha permaneció más de 10 días atrapada en la planta superior de un edificio de cuatro pisos en la localidad de Nuwakot.

“Su casa quedó sepultada bajo los escombros” , afirmó Ganesh Nepal, jefe del distrito para CNN. Las autoridades explicaron que sus hijos creían que ella estaba muerta y habían comenzado a preparar su funeral. La mujer fue trasladada en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica.

En paralelo, dentro del túnel de una central hidroeléctrica rescataron a Lu Haitao , un ciudadano chino que permaneció desde la riada atrapado en la oscuridad. " Cada vez que veía las luces, gritaba, muy fuerte", aseguró el hombre ante los medios después de ser trasladado de la zona.

Las últimas actualizaciones de las autoridades aumentaron la cantidad de muertos a 1.375 y más de 5.000 desaparecidos . Desde la ONU detallaron que como consecuencia de este desastre "más de 65.000 personas, entre ellas unos 22.100 niños, se han visto afectadas".

Según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres en Nepal, en una última actualización publicada el día de hoy, de los cuerpos identificados 269 son mujeres, 489 hombres y 85 de niños.

National Disaster Risk Reduction & Management Authority

Inundaciones en Nepal: a nueve días del desastre rescataron a dos sobrevivientes

Después de que una avalancha de hielo, agua y barro arrasara con todo a su paso, los equipos de asistencia rescataron a dos obreros que quedaron atrapados en un túnel conectado a una central hidroeléctrica en el río Trishuli.

Tras el rescate fueron trasladados al hospital militar en la capital, Katmandú, las autoridades nepalies compartieron un video donde uno de ellos habló "estaba en la sala de control, así que mi responsabilidad era salvar la vida de todos. Cuando ocurrió un accidente tan grave, no era correcto que yo huyera".

Además relató que durante esos días que estuvo atrapado, hablaba con otros compañeros que se encontraban en la misma situación en partes más profundas del túnel y que pasó el tiempo rezando mantras.

La magnitud del desastre provocó el colapso absoluto de las morgues locales, situación que obligó a las autoridades a enterrar cientos de cadáveres no identificados luego de tomar muestras para pruebas de ADN.

En paralelo, familias de las víctimas llevan adelante ritos funerarios simbólicos para despedir a sus allegados ante la imposibilidad de hallar los cuerpos.