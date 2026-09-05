¿Descubrió que los fantasmas son reales? Grabó una extraña presencia durante la noche y esto fue lo que pasó La escalofriante grabación muestra a una niña acariciando a un caballo a medianoche en un granero, en medio de la nada. La dueña del animal no dudó en recurrir a TikTok para tratar de encontrar una explicación lógica. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Por Agregar C5N en









Una mujer grabó a una niña "fantasma" acariciar a su caballo en plena noche.

Una misteriosa grabación capturada en una granja generó misterio en redes tras ser compartida por la usuaria @ljtherapy, quien grabó lo que aparenta ser un fenómeno paranormal dentro de su vivienda. El clip lo subió a TikTok con el título: "Los fantasmas son reales, ¿por qué si no una pequeña niña está acariciando a mi caballo a las 11 de la noche?", lo que generó intriga y miedo.

Según explicó la creadora del contenido, la decisión de colocar cámaras de seguridad en el establo surgió por preocupación de salud hacia el animal, un caballo de 30 años de edad. Al sospechar que el equino no estaba descansando de forma adecuada, instaló dispositivos con sensores que se activan únicamente con el movimiento.

#spookyseason Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound @ljtherapy Not therapy ralated but this was a wild find when looking through my cameras from last night. #paranormal Sin embargo al revisar las grabaciones de las cámaras descubrió algo o alguien fuera de lo normal: se ve la sombra de lo que parece ser una niña pequeña aproximándose al caballo para acariciarlo, el cual no muestra signos de alarma ni sobresalto ante la presencia.

Ante la masiva repercusión y las dudas de los internautas sobre la autenticidad del material, la dueña del lugar publicó una aclaración descartando el uso de herramientas digitales: "Muchos me preguntan si esto es inteligencia artificial y no lo es. Aquí pueden ver la cámara que tengo instalada en esta parte y tengo otra del otro lado. Tenemos otros puestos de caballos que también tienen cámaras, así que volvimos y miramos y no hay imágenes de nadie entrando al granero. Literalmente eso es todo lo que tenemos, nadie más en ningún momento se vio en la noche".

¿Qué pasó realmente dentro del granero? Asimismo, descartó la hipótesis de que se tratara de una menor extraviada en la zona debido a las características geográficas del terreno y la ubicación de la propiedad. La dueña señaló que la finca se encuentra situada sobre una colina, aislada y en medio de la nada, con un vecindario sumamente alejado.

Pese a esto, la familia acudió con los vecinos cercanos que tienen hijos para enseñarles el video y verificar si alguno de ellos había salido de su hogar, obteniendo una respuesta negativa por parte de todos los residentes consultados. Además era un lunes, con jornada escolar al día siguiente, y sería muy raro que los padres dejen salir a una niña sola a esa hora de la noche. La usuaria ljterapia compartió una actualización sobre el caso paranormal que involucra a su caballo en redes sociales. La usuaria @ljtherapy subió un nuevo video donde mostró a Kirby, el caballo protagonista, y aseguró que no tiene una explicación para dar al respecto. Tampoco confirmó si volvió a encontrar o no a esa presencia en otras grabaciones de las cámaras que tiene en su terreno. El video recibió muchas visualizaciones y comentarios, algunos intentando explicar el fenómeno que había ocurrido: "Soy investigador de lo paranormal con más de 20 años de experiencia. Ese video fue una captura fantástica. Debió estar muy emocionada de ver al caballo. Parece un momento muy tranquilo y hermoso del mundo espiritual", comentó uno de sus seguidores.