3 de septiembre de 2026 Inicio
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Detuvieron a un empresario argentino en México por el presunto crimen de un músico y su familia

Según reportaron las autoridades, las víctimas fueron Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija, la empleada y el perro. El único sobreviviente fue un niño.

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El asesinato de Jonathan Meléndez causó conmoción en México.

El asesinato de Jonathan Meléndez causó conmoción en México.

Un empresario argentino fue detenido en México por ser sospechoso del presunto crimen del cantante Jonathan Meléndez Ochoa. En el ataque también murieron su esposa embarazada, su perro, su empleada y su hija pequeña. El único que sobrevivió fue el niño, de seis años.

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El crimen ocurrió en un departamento de una torre residencial ubicada en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas fueron halladas con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Las investigaciones, desplegadas junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de la Ciudad de México, derivaron también en la captura de un segundo sospechoso, identificado como Gerardo "N".

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Rosen era socio comercial del músico y habría aprovechado la relación de confianza previa para ingresar al domicilio junto con su cómplice sin levantar sospechas antes de concretar el ataque.

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