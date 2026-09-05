Scott Bessent anticipó una fuerte baja del petróleo cuando termine la guerra con Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que habrá una sobreoferta de crudo tras el conflicto con Teherán, lo que haría caer el precio hasta u$s40 por barril. Esto podría aliviar la inflación y reducir las tasas de interés.

Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del petróleo podría desplomarse ante un eventual cese del conflicto en Medio Oriente.

El escenario proyectado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, contempla una fuerte corrección del crudo una vez que termine el conflicto entre Estados Unidos e Irán , con valores que podrían caer hasta u$s40 por barril debido a una oferta abundante que también contribuiría a moderar la inflación y las tasas.

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En una entrevista con Steve Bannon, Bessent vinculó la eventual baja con el restablecimiento de los flujos energéticos y una mayor disponibilidad de producción. El escenario contrastaría con el actual, marcado por ataques en Medio Oriente y temores sobre nuevas interrupciones en el suministro internacional de combustibles globales.

El cálculo implica una caída cercana al 60% frente a las cotizaciones registradas al momento de sus declaraciones, cuando el Brent superaba los u$s95 y el West Texas Intermediate rondaba los u$s91, dos referencias que reflejan el fuerte impacto que el conflicto generó sobre las materias primas energéticas.

"Podríamos ver el petróleo a u$s50, quizá u$s40, simplemente porque habrá mucha oferta", afirmó el funcionario estadounidense. Según su análisis, una vez despejada la incertidumbre geopolítica el mercado podría pasar rápidamente de la escasez relativa a un escenario caracterizado por un excedente de barriles disponibles a nivel internacional.

Para Bessent, el descenso del valor energético tendría consecuencias que irían más allá de los combustibles, porque una menor presión sobre los costos ayudaría a contener la inflación de Estados Unidos y permitiría reducir parte de la tensión que actualmente enfrentan los títulos de deuda soberana, además de favorecer una eventual baja de tasas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años alcanzaron esta semana su mayor nivel desde 2023, una evolución que el funcionario relacionó con el encarecimiento del crudo. Por eso, una eventual distensión en Medio Oriente podría favorecer una posterior reducción de tasas y rendimientos financieros estadounidenses.

El encuentro entre Luis Caputo y Scott Bessent en el G20

El encuentro entre Luis Caputo y Scott Bessent se produjo durante la reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales del G20, en Asheville, Carolina del Norte, donde ambos funcionarios abordaron la coyuntura internacional y el impacto que el conflicto de Irán genera sobre los mercados globales.

Antes de esa reunión, el secretario del Tesoro estadounidense había destacado públicamente el rumbo económico argentino y definió al país como protagonista de una oportunidad histórica en el Hemisferio Occidental. Caputo difundió esas declaraciones en sus redes sociales y las presentó como un respaldo al proceso impulsado por Javier Milei.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el G20:

“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

Un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/1yYTI7YUCA — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 1, 2026

En su exposición ante el G20, Caputo defendió la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y una mayor participación privada como condiciones para sostener el crecimiento, además de repasar reformas y proyectos oficiales, entre ellos el RIGI, que según sus datos ya reúne iniciativas aprobadas por casi u$s50.000 millones.