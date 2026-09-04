Tragedia en Bolivia: estalló material pirotécnico en una base militar y hay al menos dos muertos

Una tragedia sacudió este viernes a la localidad boliviana de Viacha, ubicada a unos 35 kilómetros de La Paz, cuando dos explosiones presuntamente accidentales se registraron en un depósito de pirotecnia dentro del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 "Bolívar": hasta el momento, el saldo es de dos personas fallecidas, 59 heridos y 7 desaparecidos, a quienes los bomberos y rescatistas buscan intensamente entre los escombros.
El estallido ocurrió alrededor de las 14.30 horas, generando una fuerte onda expansiva y un incendio de enormes dimensiones que se propagó rápidamente hacia las viviendas aledañas, desatando el pánico entre la población local. Entre los afectados, que incluyen a civiles, militares, premilitares y agentes de la Policía, se reportó que al menos ocho de ellos presentan un cuadro de salud de extrema gravedad y que siete menores de edad sufrieron heridas lacerantes.
El impacto de la doble detonación fue de tal magnitud que provocó el colapso del suministro eléctrico, dejando a una veintena de barrios de Viacha completamente en penumbras. Debido al peligro latente en el área, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona de manera inmediata y ordenaron evacuar a los residentes cercanos, prohibiendo temporalmente el reingreso a las viviendas por seguridad y obligando a muchas familias a buscar lugares alternativos para pasar la noche.
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, informó que se activaron de urgencia los protocolos de emergencia y evacuación médica hacia los principales hospitales de La Paz y El Alto. Asimismo, el funcionario dispuso la apertura de una investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación y determinar responsabilidades por las condiciones de almacenamiento del material pirotécnico. Por su parte, el subcomandante de la Policía, coronel Roger Roca, detalló que la situación está bajo control, aunque aclaró que las pericias se iniciarán formalmente una vez que se logre despejar por completo el área afectada.
Los testimonios de los habitantes de la zona describen un escenario devastador: los vecinos relataron haber escuchado dos detonaciones separadas por unos 20 minutos, siendo la segunda la que provocó los daños más visibles en las viviendas ubicadas frente al cuartel, donde se registraron roturas masivas de vidrios y puertas. En tanto, las dependencias destinadas al almacenamiento logístico del regimiento sufrieron una destrucción casi total, mientras decenas de familiares se agolpan desesperadamente en las inmediaciones del perímetro militar para obtener información sobre el estado de los jóvenes.