17 de marzo de 2026 Inicio
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Donald Trump, sobre el conflicto de Medio Oriente: "No necesitamos la ayuda de nadie"

El presidente de los EEUU cuestionó la falta de apoyo de los países miembros de la OTAN, como también la de Japón, Australia y Corea del Sur. "Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad", señaló.

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Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social. 

Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social.  

Redes sociales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este martes la falta de apoyo de los países miembros de la OTAN, como también la de Japón, Australia y Corea del Sur, en el conflicto de Medio Oriente. "No necesitamos la ayuda de nadie", aseguró en redes sociales donde recordó: "Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad".

Joe Kent publicó una carta en sus redes oficiales. 
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"La mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con nuestras acciones y consideran que no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que Irán posea armas nucleares", expuso el republicano en un primer momento.

trump

Para luego señalar: "No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países".

Afortunadamente, afirmó Trump, "hemos diezmado el ejército iraní: su armada, su fuerza aérea, su sistema antiaéreo y de radar han desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, en prácticamente todos los niveles, han desaparecido, para que nunca más nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo".

"Debido a nuestro éxito militar, ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", completó Trump.

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