Máxima tensión: Estados Unidos se prepara para atacar bases militares de Venezuela

El presidente Donald Trump dio la orden de despliegue de destructores para realizar una ofensiva sobre las instalaciones militares del país latinoamericano. "Los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento", señalaron medios locales cercanos a la Casa Blanca.

Estados Unidos tiene previsto atacar bases militares en Venezuela. 

El gobierno de los Estados Unidos escala la tensión en el Caribe y se prepara para atacar bases militares en Venezuela. Medios locales señalan que el presidente Donald Trump dio la orden de despliegue de buques destructores para realizar una ofensiva contra el país al mando de Nicolás Maduro. "Los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento", señalaron.

Estados Unidos no ha detonado ninguna ojiva nuclear desde 1992.
El ataque se enmarca en un nueva fase de la campaña del republicano contra el cártel narco Soles. Según lo reportado por el Wall Street Journal, "buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico dirigidas por Maduro".

Funcionarios de los Estados Unidos sospechan que el cartel narco exporta alrededor de 500 toneladas de cocaína al año, distribuidos entre paises de Europa y Estados Unidos.

"Maduro está a punto de encontrarse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país incluso si lo decidiera. Lo que es peor para él, ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, muy consciente de que una cosa es hablar de la muerte, y otra muy distinta es verla acercarse", detallaron fuentes cercanas a la Casa Blanca, quienes se negaron a decir si Nicolás Maduro en persona es el objetivo final.

La cuenta oficial de X del Comando Sur publicó diversas fotos y videos de marines estadounidenses realizando ejercicios con fuego real desde embarcaciones en el mar Caribe.

Nicolás Maduro: "Se están inventando una nueva guerra"

Tras la decisión de Estados Unidos de desplegar el portaaviones nuclear más moderno de su flota en el mar Caribe, para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aseguró que "se están inventando una nueva guerra".

"Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar", afirmó Maduro.

En esa línea, Maduro añadió que "Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia".

El gobierno norteamericano de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos.

Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.

La presencia del portaaviones en la zona del Comando Sur norteamericano “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, sostuvo el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue del portaaviones en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

