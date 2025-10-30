Preocupación mundial: Donald Trump anunció que Estados Unidos volverá a hacer pruebas de armas nucleares después de treinta años El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó pero no ratificó, ha sido respetado desde su adopción por todos los países que poseen armas nucleares, siendo Corea del Norte la única excepción. Por







Estados Unidos no ha detonado ninguna ojiva nuclear desde 1992. Freepik

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en tres décadas para estar en "igualdad de condiciones" con Rusia y China. Las declaraciones fueron hechas en sus red social Truth, minutos antes de reunirse con el mandatario chino Xi Jinping en Corea del Sur para discutir el comercio internacional.

Las fuerzas armadas norteamericanas prueban sus misiles con capacidad para transportar ojivas nucleares con regularidad, pero no ha detonado ninguna desde el año 1992. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó pero no ratificó, ha sido respetado desde su adopción por todos los países que poseen armas nucleares, siendo Corea del Norte la única excepción.

Sin embargo, Trump aseguró que los cambios eran necesarios porque otros países estaban probando armas. No quedó claro a qué se refería, pero evocaba las escaladas nucleares sucedidos durante la Guerra Fría.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump en Truth Social.

Por su parte, Rusia señaló que la prohibición mundial de ensayos nucleares sigue vigente. Pero en Moscú advirtieron que si algún país reanuda los ensayos nucleares, ellos harán lo mismo. “Si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia”, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.