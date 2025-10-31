31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Máxima tensión: Afirman que Estados Unidos se prepara para atacar bases militares de Venezuela

El presidente Donald Trump dio la orden de despliegue de destructores para realizar una ofensiva sobre las instalaciones. "Los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento", señalaron medios locales cercanos a la Casa Blanca.

Por
Estados Unidos tiene previsto atacar bases militares en Venezuela. 

Estados Unidos tiene previsto atacar bases militares en Venezuela. 

El gobierno de los Estados Unidos escala la tensión en el Caribe y se prepara para atacar bases militares en Venezuela. Medios locales señalan que el presidente Donald Trump dio la orden de despliegue de buques destructores para realizar una ofensiva contra el país al mando de Nicolás Maduro. "Los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento", señalaron.

El Comando Sur de los EEUU realizando ejercicios militares cerca de Venezuela. 
Te puede interesar:

"Fuego real": los intimidantes videos que publicó el Comando Sur de EEUU cerca de Venezuela

El ataque se enmarca en un nueva fase de la campaña del republicano contra el cártel narco Soles. Según lo reportado por el Wall Street Journal, "buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico dirigidas por Maduro".

Funcionarios de los Estados Unidos sospechan que el cartel narco exporta alrededor de 500 toneladas de cocaína al año, distribuidos entre paises de Europa y Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1984252726776410216&partner=&hide_thread=false

"Maduro está a punto de encontrarse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país incluso si lo decidiera. Lo que es peor para él, ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, muy consciente de que una cosa es hablar de la muerte, y otra muy distinta es verla acercarse", detallaron fuentes cercanas a la Casa Blanca, quienes se negaron a decir si Nicolás Maduro en persona es el objetivo final.

La cuenta oficial de X del Comando Sur publicó diversas fotos y videos de marines estadounidenses realizando ejercicios con fuego real desde embarcaciones en el mar Caribe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1983972173753790646&partner=&hide_thread=false

Nicolás Maduro: "Se están inventando una nueva guerra"

Tras la decisión de Estados Unidos de desplegar el portaaviones nuclear más moderno de su flota en el mar Caribe, para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aseguró que "se están inventando una nueva guerra".

"Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar", afirmó Maduro.

En esa línea, Maduro añadió que "Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia".

El gobierno norteamericano de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos.

Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.

La presencia del portaaviones en la zona del Comando Sur norteamericano “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, sostuvo el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue del portaaviones en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos no ha detonado ninguna ojiva nuclear desde 1992.

Preocupación mundial: Trump anunció que Estados Unidos volverá a hacer pruebas de armas nucleares después de treinta años

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Pablo Quirno expuso en Diputados.

El Gobierno afirmó que Estados Unidos "utilizará todo lo que tenga a su alcance" para ayudar a la Argentina

Halloween es una de las noches más poderosas para realizar rituales de buena suerte.

Halloween y abundancia: cómo es el ritual para atraer prosperidad y felicidad

Bessent visitó Argentina en abril.

Scott Bessent adelantó que volverá a viajar a la Argentina "muy pronto"

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

Rating Cero

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

últimas noticias

Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

Hace 7 minutos
Una de las camionetas explotó por el impacto y sus ocupantes murieron calcinados.

Choque fatal en Corrientes: identificaron a los 4 fallecidos tras la colisión en la Ruta 12

Hace 32 minutos
play

Bandas narcos se enfrentaron a los tiros en una autopista en la zona norte de Río de Janeiro

Hace 43 minutos
Desde inicios de septiembre, la Casa Blanca lanzó unos quince ataques extrajudiciales contra 16 embarcaciones en el que murieron unas 61 personas.

En medio de las versiones, Trump negó que vayan a atacar objetivos militares en Venezuela

Hace 1 hora
Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Hace 1 hora