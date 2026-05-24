Ataque terrorista a un tren militar en Pakistán provocó al menos 24 muertos y decenas de heridos El atentado ocurrió en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, y fue atribuido a un grupo separatista. La ofensiva se suma a una escalada de violencia en una de las regiones más inestables y postergadas del país. Por Agregar C5N en









Ataque terrorista a un tren militar en Pakistán provocó al menos 24 muertos y decenas de heridos

Un atentado con explosivos contra un tren que trasladaba personal militar dejó este domingo al menos 24 muertos y más de medio centenar de heridos en el sudoeste de Pakistán, en un nuevo la crisis en el país de Medio Oriente.

El ataque se produjo en Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, y se inscribe dentro de una seguidilla de agresiones registradas en los últimos meses contra fuerzas de seguridad, servicios ferroviarios e infraestructura estatal. Entre las víctimas fatales había integrantes de las fuerzas armadas, según indicaron fuentes oficiales.

Las escenas posteriores al estallido reflejaron la magnitud del impacto: uno de los vagones quedó severamente destruido y terminó volcado, mientras equipos de rescate y civiles intentaban asistir a los sobrevivientes. También se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona.

La autoría del ataque fue reivindicada por el Ejército de Liberación de Baluchistán, una organización separatista que mantiene una prolongada disputa con el Estado paquistaní y que es considerada terrorista por Estados Unidos. El grupo sostiene que el gobierno central explota los recursos naturales de la región sin que la población local reciba beneficios.

Baluchistán, la provincia más extensa del país y fronteriza con Irán, arrastra desde hace años fuertes desigualdades sociales y económicas. La zona exhibe indicadores de desarrollo inferiores al promedio nacional y es escenario recurrente de tensiones políticas y conflictos armados, factores que alimentaron un clima de violencia persistente.