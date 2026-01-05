La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times Durante las horas siguientes a la intervención militar, el medio estadounidense había estimado 40 personas muertas. Por su parte, Cuba había confirmado 32 combatientes asesinados en el país caribeño durante el ataque ordenado por Donald Trump. Por + Seguir en







La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, dejó un saldo de al menos 80 personas muertas, entre civiles y militares, según publicó el medio estadounidense The New York Times a raíz del testimonio de un alto funcionario venezolano.

"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques", repasó el diario este lunes.

El día del ataque ordenado por Donald Trump el mismo medio había informado al menos 40 muertes y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó este domingo la muerte de 32 combatientes cubanos que custodiaban a Maduro.

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro", había deslizado Trump en conferencia de prensa en el avión que lo trasladó de su residencia en Florida a Washington este domingo.

Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos involucrados confirmó una cifra oficial de personas muertas en un ataque realizado con más de 150 aeronaves sobre Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.