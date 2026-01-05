5 de enero de 2026 Inicio
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

Durante las horas siguientes a la intervención militar, el medio estadounidense había estimado 40 personas muertas. Por su parte, Cuba había confirmado 32 combatientes asesinados en el país caribeño durante el ataque ordenado por Donald Trump.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, dejó un saldo de al menos 80 personas muertas, entre civiles y militares, según publicó el medio estadounidense The New York Times a raíz del testimonio de un alto funcionario venezolano.

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

"En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques", repasó el diario este lunes.

"Muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro", había deslizado Trump en conferencia de prensa en el avión que lo trasladó de su residencia en Florida a Washington este domingo.

Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos involucrados confirmó una cifra oficial de personas muertas en un ataque realizado con más de 150 aeronaves sobre Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Las prioridades del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Si bien no informaron la cantidad oficial de personas muertas en el operativo "Resolución Absoluta", el Departamento de Estado estadounidense sí publicó este lunes un mensaje que sintetizó la postura de la administración republicana en la región: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada.

El tuit está alineado con las declaraciones que realizó Trump el domingo, donde dejó entrever que el avance de Estados Unidos podría alcanzar también a países como México, Cuba y Colombia.

