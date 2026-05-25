River y los 125 años de un gigante: su nacimiento en La Boca, los años difíciles y las grandes hazañas

A lo largo de los años, el conjunto que hoy tiene su identidad formada en Núñez construyó una identidad propia convirtiéndose en uno de los clubes más grandes del fútbol argentino y sudamericano.

En 125 años, River tuvo momentos de glorias y tropiezos, pero nunca dejó de mantener la historia en alto con grandeza

Un 25 de mayo de 1901 nació un club que, a lo largo de la historia, terminó convirtiéndose en uno de los más grandes creando su propia identidad de juego y grandeza no solo en el fútbol argentino, sino también sudamericano: el Club Atlético River Plate.

A lo largo de más de un siglo, el club atravesó distintas eras que marcaron propia historia y también la evolución del fútbol argentino que quedó marcado con el ADN riverplatense mostrando un juego vistoso, figuras inolvidables, divisiones inferiores históricas y una cultura de protagonismo con glorias, crisis y reconstrucciones .

Hasta la actualidad, la institución cuenta con 70 títulos oficiales , siendo el equipo argentino con más ligas locales y además, tiene más de 350.00 socios y cuenta con un Monumental que cada vez más se va agrandando para albergar a todos los fanáticos que quieren estar en alentando partido tras partido.

River nació en el barrio de La Boca , producto de la unión de los clubes Santa Rosa y La Rosales, y según cuenta la historia, el nombre “River Plate” apareció luego de que algunos jóvenes vieran cajones en el puerto con la inscripción inglesa utilizada para referirse al Río de la Plata.

En aquellos primeros años, siendo todavía un club barrial, sufrió una serie de mudanzas y rondó por distintos lugares de la zona: en 1906 fue desalojado por la orden del Ministerio de Agricultura y se instaló en Sarandí. Apenas un año después nuevamente se trasladó para el lado Oeste de la Dársena Sur.

Sin embargo, el hito fundamental llegó en 1923, cuando River dejó La Boca y se mudó a Palermo. Aquel cambio representó también una transformación social y económica para la institución.

Durante el amateurismo, el conjunto riverplatense comenzó lentamente a consolidarse como uno de los equipos fuertes del país consiguiendo su primer campeonato oficial de Primera División y donde empezó a escribir una historia con la eterna rivalidad cada vez más fuerte como lo es Boca Juniors.

1930-1949: el nacimiento del apodo Millonario y la revolución de La Máquina

La llegada del profesionalismo cambió para siempre el fútbol argentino y River entendió antes que nadie hacia dónde iba el deporte. En 1931, el club realizó una contratación histórica: pagó una cifra récord por Carlos Peucelle y poco después incorporó a Bernabé Ferreyra, otro pase impactante para la época.

Por aquellas inversiones, la prensa comenzó a llamar al club Los Millonarios, un apodo que terminaría convirtiéndose en parte de su identidad de hoy en día. Además, años después, se inauguró el estadio Monumental un escenario que con el tiempo se transformaría en uno de los más emblemáticos del planeta no solo para el club sino también para la Selección argentina y siendo uno de los recintos en albergar eventos más importantes del deporte.

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Pero el gran punto de inflexión llegaría en los años 40 con la aparición de La Máquina, considerada por muchos como una de las mejores delanteras de todos los tiempos y con el sello de las inferiores del club. El equipo integrado por Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau revolucionó el juego con movilidad constante, toque, gambeta y fútbol ofensivo. En aquella época, River no solo ganaba sino que también enamoraba por su juego.

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Labruna se transformó en el máximo ídolo de la institución y dejó frases que aún sobreviven en la memoria riverplatense: “¿Cómo no voy a querer a Boca, si me dio de comer toda la vida?”. Con ironía y picardía, el Feo resumía la rivalidad eterna y su enorme récord goleador en los Superclásicos.

Entre los años 1941 y 1946 ganó 10 títulos oficiales en esa década dorada. El mítico equipo dominó el fútbol argentino con 4 Campeonatos de Primera División, además de varias copas nacionales e internacionales.

1950-1974: grandes figuras, pero también una larga espera de festejos

Tras el brillo de La Máquina, el Millonario siguió siendo protagonista del fútbol argentino, aunque atravesó un período irregular.

Si bien aparecieron nombres que se metieron en la historia convirtiéndose en ídolos, como Amadeo Carrizo, considerado uno de los arqueros más revolucionarios de la historia, Omar Sívori y Ermindo Onega, el club convivió con una pesada sequía local.

Entre 1957 y 1975, estuvo 18 años sin ganar campeonatos de liga, una etapa con muchas frustraciones que alimentó burlas que marcaron profundamente al hincha. Además, hubo golpes internacionales dolorosos: perdió la final de Copa Libertadores de 1966 ante Peñarol luego de ir ganando 2-0.

Sin embargo, incluso en los años más difíciles, el conjunto de Núñez siguió generando futbolistas y manteniendo una idea estética ligada al buen juego. Esa racha negativa terminó en 1975 de la mano de Ángel Labruna como entrenador, quien regresó al club para devolverle la identidad ganadora.

Si bien el Metropolitano quedará marcado con los nombres de figuras como Norberto Alonso, Ubaldo Fillol y Daniel Passarella, el título que representó el desahogo para los propios jugadores e hinchas llegó de la mano de “los pibes”, nuevamente. Durante una huelga de futbolistas profesionales sacudía al fútbol argentino, los dirigidos por el Feo salió a jugar la fecha final con jugadores de inferiores que no sumaban ni una docena de partidos entre todos.

Rubén Bruno, de apenas 19 años, selló el 1 a 0 frente a Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani ante más de 50 mil personas. Para muchos hinchas, aquel título significó una liberación emocional. “Fue un partido medio raro porque nosotros sinceramente no entramos nerviosos a la cancha. El arquero Norberto Díaz tuvo su una noche muy buena y la pelota no entraba. Cuando vimos la cantidad de gente, eso sí nos empezó a pesar. Después se abrió el partido y de repente cuando hice el gol se terminó. No hubo más llegadas de ninguno de los dos y, por suerte, se coronó el campeonato. Fue el famoso el gol gana”, relató Bruno sobre aquella épica noche en Liniers en diálogo con C5N.

Sobre los festejos, el exjugador que hoy el formador del club recordó que cuando el encuentro finalizó “la gente entró a la cancha; no había alabado, y nos desvistieron enseguida”. “Después la gente nos llevó a dar la vuelta Olímpica, nos llevó por toda la cancha, era un pandemonio en la cancha, estaba realmente explotada de gente, entró toda la gente a la cancha”, aseguró sobre el momento que lo describió como “una locura, un descontrol total”.

Embed - Argentinos Juniors vs. River Plate, Metropolitano (1975)

1968: la primera Copa Libertadores de River

El gran salto internacional llegó en 1986 con Héctor “El Bambino” Veira como técnico y Alberto “Beto” Alonso como emblema, River ganó su primera Copa Libertadores tras vencer al América de Cali con gol de Juan Gilberto Funes.

En la fase de grupos, el conjunto riverplatense debió medirse ante Montevideo Wanderers, Peñarol y nada más ni nada menos que Boca. Los dirigidos por el Bambino quedaron como únicos líderes de la zona 1 con 11 unidades y jugó la segunda fase ante Argentinos Juniors y Barcelona de Ecuador.

Los choques ante los ecuatorianos fueron un trámite mientras que con el Bicho de La Paternal costó un poco más, pero tras el empate 0 a 0 en el partido de vuelta logró la clasificación a la final por la diferencia de goles. Así, llegaron a la final ante los colombianos.

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Esta consagración le permitió disputar la Copa Intercontinental frente al Steaua Bucureti en Tokio y se proclamó campeón del mundo. Años después, El Beto aseguró que la consagración se dio ya que “ese equipo tenía hambre de gloria”.

1990-2003: la era Francescoli y el River más dominante del fútbol argentino

Los años 90 marcaron otra época dorada de la mano de Ramón Ángel Díaz como entrenador. El conjunto de Núñez dominó buena parte del fútbol argentino y construyó uno de los equipos más talentosos del continente.

El gran líder del equipo fue el uruguayo Enzo Francescoli, símbolo absoluto de elegancia y jerarquía, quien fue rodeado por los “pibes del club” y que luego serían estrellas mundiales como Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Juan Pablo Sorín y Pablo Aimar.

En 1996, River ganó su segunda Copa Libertadores frente al mismo rival: América de Cali. Perdió 1-0 en Colombia, pero se terminó consagrando en el Monumental gracias al doblete de Hernán Crespo. El Príncipe dejó una frase que quedó grabada para siempre entre los hinchas: “River es mi casa”.

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En ese tiempo, el Millonario conquistó la Supercopa Sudamericana 1997 y acumuló múltiples títulos locales, consolidando una identidad ofensiva y técnica.

2004-2013: crisis institucional, descenso y reconstrucción

Después de años dorados, el nuevo siglo encontró a River en un sinfín de dificultades deportivas y económicas que terminó con el peor desenlace nunca jamás pensado. Aunque surgieron talentos como Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Radamel Falcao, el club perdió estabilidad lo que terminó en una gran caída.

La crisis explotó en 2011, cuando descendió a la Primera B Nacional tras caer ante Belgrano en el partido de Promoción, perdiendo la categoría por primera vez en la historia y lo que marcó el golpe más duro en la historia de la institución.

La decadencia de los años comenzó con una constante mala campaña de resultados, tras el campeonato obtenido en 2008, en los años siguientes no pudo levantar la imagen: arrancó la temporada en la última plaza de la tabla descenso, con un promedio de 1,105 y en zona de descenso directo. El Millo comenzó el torneo de muy buena manera, sin embargo, con el correr de las fechas el equipo no pudo levantar la cabeza y no logró obtener el mínimo resultado para “zafar”: terminó 17º de la tabla de promedios (1,236), y se vio obligado a jugar la promoción.

En el partido de ida, el Pirata se impuso por 2 a 0 y en la vuelta, el cotejo terminó empatado en el Monumental lo que desató el estallido institucional. El descenso modificó emocionalmente al club y a sus hinchas, pero también terminó funcionando como un punto de reconstrucción.

Luego de un año en la segunda categoría del fútbol argentino y con apellidos con historia, que llegaron al club, lograron devolverlo a lo más alto: Matías Almeyda colgó los botines, se puso el buzo de entrenador y con los referentes como Fernando Cavenaghi, Alejandro Domínguez y David Trezeguet, los de Núñez lograron el ascenso.

El equipo logró el regreso a la máxima categoría tras derrotar en la última fecha por 2 a 0 a Almirante Brown, consagrándose campeón con 73 puntos. Ya de regreso a la Primer División apareció una bandera en la Belgrano baja con un mensaje que parecía utópico por ese presente, sin embargo, la historia terminó dándole la razón: "Me verás volver y te arrodillarás".

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2013-2022: la era Gallardo y la transformación de River en potencia continental

En su vuelta a la primera, Ramón Ángel Díaz retornó al banco de suplentes. Si bien en el primer año le costó algunos resultados, igualmente logró la clasificación a la Copa Sudamericana y al segundo año empezó a marcar el rumbo del equipo: tras vencer 5 a 0 a Quilmes en la última fecha se quedó con el Torneo Final 2014. Además, unos días después, jugó la Superfinal ante San Lorenzo y con el 1 a 0, no solo marcó un nuevo título en su haber, sino que significó el cierre de su tercer y último ciclo en el club antes de la llegada de Marcelo Gallardo.

Sorpresivamente renunció del cargo de entrenador declarando que había ganado todo lo que podía y sentía que ya no tenía nada más para darle al club. En total, ganó un total de 14 títulos en River: 5 como jugador y 9 como entrenador. Es uno de los máximos ídolos del club, logrando campeonatos locales e internacionales en sus múltiples etapas en la institución.

El Muñeco desembarcó en Núñez cambiando así la historia moderna del club y el fútbol argentino, donde River recuperó competitividad internacional y construyó uno de los ciclos más exitosos de Sudamérica.

En su primer año, el exmediocampista obtuvo nada más ni nada menos que la Copa Sudamericana 2014, la primera del club. Pero también marcó el rendimiento alto de un equipo poco visto en el campo de juego con competitividad, intensidad, juego asociado y lujoso, lo que terminó ganándose el respeto del fútbol mundial que fue afianzándose con las Libertadores 2015 y 2018, tres Recopas Sudamericanas y múltiples títulos nacionales.

El momento más histórico e inolvidable para todo el universo del fútbol internacional llegó en 2018: River y Boca debieron jugar la final de la Copa Libertadores, el torneo más importante del continente y que tuvo su larga historia.

La final se disputó a doble partido entre los clubes más grande de Argentina, la única vez que ambos finalistas de la Copa Libertadores representaron al mismo país, aparte de Brasil. Fue el encuentro con más “atropellos” de todos; es que el partido de ida se iba a jugar inicialmente el 10 de noviembre, pero debido a las condiciones climáticas fue suspendido y terminó disputándose al día siguiente en La Bombonera: terminó 2 a 2, donde le Xeneize siempre estuvo en el marcador.

La vuelta debió disputarse inicialmente en el Monumental, pero también fue suspendido hasta nuevo aviso por incidentes cuando el plantel de Boca Juniors estaba en las inmediaciones del estadio. Finalmente, la Conmebol informó que el partido se jugaría el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, siendo la primera y única vez en la historia que un encuentro de la Copa Libertadores se disputó fuera del continente americano.

Aquella final fue considerada una de las más trascendentes de la historia del fútbol y no defraudó por las emociones vividas y Gallardo pronunció una frase histórica: “Que la gente crea, porque tiene con qué creer.”

El conjunto de La Ribera se puso en ventaja gracias al gol de Darío Benedetto sobre el final de la primera etapa. En la parte complementaria, y tras una buena combinación por derecha, Lucas Pratto terminó marcando el 1 a 1. El partido se estiró hasta el tiempo complementario: Wilmar Barrios fue expulsado a los dos minutos de juego y Boca aguantó lo más que pudo. Así, llegó el golazo de Quintero y el 2 a 1 que ya parecía irremontable.

Si bien en los últimos minutos el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto acorraló al Millonario, un tiro de esquina a favor terminó siendo la sentencia: en el despeje de Franco Armani, Gonzalo “Pity” Martínez se fue solo hacia el arco rival y selló el 3 a 1 final.

Embed - FINAL 2018 | El segundo tiempo suplementario COMPLETO entre River y Boca | CONMEBOL Libertadores

La “final eterna” fue demasiado grande como para terminar esa noche, por eso el conjunto Millonario siguió jugando durante años con el eco de Madrid sonando detrás. Porque después de tocar el cielo, el desafío ya no era ganar: era convivir y agigantar más su propia leyenda.

Lejos de relajarse tras la conquista más importante de su historia moderna, el equipo de Gallardo volvió a competir como una maquinaria emocional: eliminó otra vez a Boca en semifinales de Copa Libertadores y alcanzó la final en Lima frente a Flamengo.

Durante gran parte de aquella final, el River de Armani, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Borré parecía destinado a escribir otro capítulo épico. Ganaba 1-0 y controlaba el partido, pero el fútbol también tiene crueldades reservadas para los grandes relatos: dos goles de Gabigol en los últimos minutos transformaron una fiesta millonaria en silencio absoluto.

Aquella derrota dejó una sensación con mucha dualidad ya que, si bien seguía siendo probablemente el mejor equipo de América y respetado, empezaba a descubrir que sostener una dinastía era todavía más difícil que construirla.

2023-2026: un gigante renovado, con idas y vueltas

En los últimos años, River profundizó la modernización del club y del Monumental, que pasó a ser el estadio más grande de Sudamérica: fue aumentando su capacidad de 66.000 a 85.000. Además, continuó exportando figuras al fútbol europeo, como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Franco Mastantuono o incluso descubriendo más pibes de la cantera como el arquero Santiago Beltrán, actualmente.

Los años posteriores fueron el lento y doloroso adiós de los héroes de Madrid y Gallardo logró reinventarse varias veces: ganó torneos locales, mantuvo protagonismo y siguió llenando el Monumental, convertido en uno de los estadios más impactantes de Sudamérica tras su remodelación. Pero cada nuevo equipo era comparado inevitablemente con aquel de 2018.

Mientras el fútbol sudamericano entraba en una era de dominio brasileño, la institución siguió funcionando como excepción competitiva. El club mantuvo una identidad reconocible: presión alta, protagonismo, apuestas juveniles y una relación casi espiritual con la Copa Libertadores.

Sin embargo, tras 8 largos y gloriosos años, en 2022 el Muñeco le puso punto final a su trayectoria en el club. Tras el anuncio de la conferencia de prensa, informó que daba un paso al frente del equipo. Durante su exitoso ciclo como entrenador ganó 14 títulos.

"Es el final de mi contrato: termina diciembre y no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas que tomé en el club. El camino ha sido extraordinario. Todo tiene un final, creo que es el momento de cerrar un ciclo muy valioso. Fue una historia hermosísima”, pronunció cargada de mucha emoción y con un puñal en los corazones de los hinchas.

Su salida le dio el paso al arribo de Martín Demichelis, otro hombre de la cantera del club, y si bien al principio su arribo fue cuestionado y el equipo tenía un andar regular, desde su llegada en 2022 logró tres títulos: el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Cuerpo Técnico Martín Demichelis River

Micho tuvo una vara muy alta con la descendencia que dejó el exentrenador de Nacional, fue bastante cuestionado y tras una crisis futbolística con malos resultados e incluso una interna con los jugadores, el entrenador dirigió su último frente a Sarmiento por la 8ª fecha de la Liga Profesional de 2024, despidiéndose con un sabor amargo del club.

Su salida significó el retorno del entrenador más ganador de la historia pensando que volvería darle a Núñez nuevos títulos y palmarés en la Copa Libertadores. Sin embargo, su segundo ciclo no fue el mismo: no solo no logró alzar ningún título, lo que desencadenó su salida no solo fue el mal rendimiento dentro del campo de juego sino el equipo quedó eliminado en instancias decisivas y no pudo alcanzar el nivel de su primera etapa, lo que motivó su renuncia tras una derrota ante Vélez.

En el inicio de este 2026, Eduardo “Chacho” Coudet finalizó su vínculo con el Alavés de España y viajó a la Argentina para ponerse el buzo de entrenador del conjunto Millonario. Con altos y bajos sin poder enderezar el barco del buen juego e identidad definida logró llegar a su primera final del Torneo Apertura 2026.

Chacho Coudet presentación River.

En el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y a estadio lleno de hinchas riverplatenses y de Belgrano no logró conquistar su primer título: perdió ante el Pirata por 3 a 2 en los 90 minutos. De igual modo, aún tiene por delante la disputa de la Copa Sudamericana y pese a estos tropiezos en los últimos años no quita que el club Atlético River Plate es uno los más grandes del país y supo escribir su historia con mística, gloria y grandeza, en busca de seguir escribiendo más páginas con mística.