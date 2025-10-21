Donald Trump inició la demolición de un sector de la Casa Blanca para construir un salón de baile El presidente de Estados Unidos confirmó que comenzó la obra en el Ala Este para avanzar con la construcción, que servirá para realizar "grandes fiestas" y recibir visitas. Por







Un sector de la Casa Blanca será demolido para construir un salón de baile. X (@europapress)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que comenzó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, que se trata de un deseo que impulsa desde hace varios meses. Además, detalló que se utilizará para realizar "grandes fiestas", además de "visitas de Estado".

En su cuenta de la red social Truth Social, Trump destacó la remodelación del sector de la Casa Blanca: "Me complace anunciar que se ha iniciado la construcción del nuevo, gran y hermoso salón de baile de la Casa Blanca en los terrenos de la Casa Blanca. Completamente separado de la propia Casa Blanca, el ala este se está modernizando por completo como parte de este proceso, ¡y será más bonito que nunca cuando esté terminado!"

En tal sentido, remarcó que los anteriores mandatarios estadounidenses anhelaban un salón de estas características: "Durante más de 150 años, todos los presidentes han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca para acoger a personas en grandes fiestas, visitas de Estado, etc. Es un honor para mí ser el primer presidente en poner finalmente en marcha este proyecto tan necesario, ¡sin ningún costo para los contribuyentes estadounidenses!"

Embed Workers demolish the facade of the East Wing of the White House as part of U.S. President Donald Trump's plan to build a multimillion-dollar ballroom.



More #GettyNewsVideo @alexwongcw https://t.co/YtXJwE5NJu pic.twitter.com/X4dKsNbUqf — Getty Images News (@GettyImagesNews) October 20, 2025

Por último, precisó el costeo del proyecto. "El salón de baile de la Casa Blanca está siendo financiado de forma privada por muchos patriotas generosos, grandes empresas estadounidenses y, por supuesto, por mí mismo. ¡Este salón de baile será utilizado con alegría por las generaciones venideras! Presidente DJT", concluyó.