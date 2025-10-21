21 de octubre de 2025 Inicio
Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

La familia del jugador confirmó su fallecimiento pero no las causas del deceso. Tenía 29 años.

El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.

La noticia sobre la muerte de Daniel Naroditsky conmocionó al mundo del ajedrez. El joven, reconocido como Gran Maestro del ajedrez, falleció el lunes pasado aunque todavía no se conocen las causas de su deceso.

El estadounidense obtuvo ese título en 2013 y se destacó por su rol como jugador de élite, entrenador y promotor del ajedrez, tanto en la modalidad presencial como línea. Su familia no comunicó la causa de su fallecimiento. Tenía 29 años.

El club Charlotte Chess Center adonde jugaba dio la noticia en un comunicado: "Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento inesperado de Daniel Naroditsky", dijeron y agregaron que era "un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo".

Se convirtió en un streamer reconocido por difundir en YouTube la historia del ajedrez de forma atractiva. Tenía miles de visualizaciones en cada uno de sus tutoriales y retransmisiones en directo de partidas contra otros jugadores.

Nació 9 de noviembre de 1995 en San Mateo, California, y era hijo de inmigrantes judíos de la antigua Unión Soviética: su padre, Vladimir, matemático ucraniano, y su madre, Lena, pianista azerbaiyana.

Danya, tal el apodo con que se lo conocía, era un referente entre los grandes del juego de mesa de estrategia: "Le encantaba transmitir y le encantaba intentar ser educativo", dijo el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, en una transmisión en directo el lunes. "El mundo del ajedrez está muy agradecido", concluyó.

