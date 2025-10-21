Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias El Senado estadounidense volvió a rechazar la ley de financiación que habría permitido reabrir el Gobierno federal. Por







El Senado de Estados Unidos rechazó el lunes la propuesta de ley de financiación que hubiera permitido reabrir el Gobierno federal, marcando la tercera semana consecutiva de cierre. Con 50 votos a favor y 43 en contra, los republicanos no lograron reunir los 60 votos necesarios para aprobar la normativa pese a haber recibido el apoyo de la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto y del independiente por Maine Angus King.

"Nuestro país se enfrenta a una catástrofe sanitaria y los republicanos pasarán esta semana de vacaciones o celebrando mítines en la Casa Blanca. Los empleados del gobierno deben trabajar sin cobrar, pero los republicanos de la Cámara cobran sin trabajar”, expresó el líder demócrata Chuck Schumer, al defender la postura de su bancada.

Del otro lado, el líder de la mayoría republicana John Thune responsabilizó a los demócratas por la situación: “Los demócratas son los únicos responsables del abismo de los créditos fiscales de ObamaCare, y sin embargo, intentan culpar de este desastre a los republicanos mientras, al mismo tiempo, les piden que los rescaten”. Según Thune, la oposición intentó convertir en “la crisis de los republicanos” los problemas de ObamaCare y los subsidios que expiraron.

Qué es el shutdown El government shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal ni una ley temporal de gastos, lo que deja al Estado sin fondos legales para operar. En la práctica, esto obliga a cerrar parcialmente las agencias federales y a enviar a miles de empleados públicos a sus casas sin sueldo, mientras otros continúan trabajando sin cobrar hasta que se apruebe una nueva ley.

Con este estancamiento, el cierre del Gobierno entra en su tercera semana y ya es el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, solo detrás del de 2018-2019, que duró 35 días durante la disputa por los fondos para el muro fronterizo impulsado por Donald Trump.