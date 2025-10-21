El Gobierno firmó acuerdos con el FBI para fortalecer la investigación criminal

El Gobierno nacional firmó este martes dos acuerdos con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos con el objetivo de “fortalecer la investigación criminal”, según destacó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezó el acto.
El primero de los convenios, suscripto entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el FBI, se enmarca en el trabajo conjunto con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA).
Dicho acuerdo apunta a profundizar el intercambio de información, brindar asistencia técnica y fortalecer la cooperación directa entre el CNA y el FBI. El foco estará puesto en la identificación de grupos terroristas, su financiamiento, la detección de organizaciones criminales y el combate al lavado de activos.
El segundo acuerdo, firmado entre el Ministerio de Seguridad y el FBI, está orientado a la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y al desarrollo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El convenio prevé capacitación, asistencia técnica y desarrollo de tecnologías aplicadas a la investigación criminal, con el propósito de convertir a la PFA en una fuerza de élite.
“La prevención y la investigación profesional son pilares para enfrentar las amenazas del crimen y el terrorismo”, afirmó Bullrich. “Invertir en capacidades y tecnología es invertir en la seguridad de todos los argentinos”, agregó.
Ambos acuerdos se suman al proceso de modernización de las fuerzas federales y a la creación del DFI, en el marco de la doctrina de “seguridad moderna” impulsada por el Gobierno, que pone el acento en la profesionalización, la prevención y el uso de tecnología avanzada en la lucha contra el delito.
Según la cartera de Seguridad, el fortalecimiento de las capacidades operativas y la dotación de herramientas de última generación a las fuerzas federales constituyen “una inversión estratégica en la seguridad y el bienestar de los argentinos”.