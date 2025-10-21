Argentina y Estados Unidos felicitaron a Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en Bolivia: "Un nuevo rumbo"

El Gobierno argentino firmó una declaración conjunta con otros ocho países para destacar la victoria del integrante del Partido Demócrata Cristiano en las elecciones. "Estamos comprometidos a trabajar estrechamente", afirmaron.

El Gobierno argentino firmó una declaración junto a Estados Unidos y otros siete países en respaldo del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira , luego de que se impusiera en las elecciones del domingo. Además, remarcaron estar dispuestos a colaborar para "estabilizar la economía" del país boliviano.

El Departamento de Estado estadounidense difundió la declaración conjunta en el que un grupo de países congratuló a Paz Pereira y destacaron el desarrollo de los comicios: "Los países abajo firmantes felicitan al Presidente electo Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de Bolivia. También encomiamos al pueblo boliviano por su inquebrantable compromiso con la democracia , demostrado con su activa participación en este proceso electoral".

En este marco, resaltaron el mensaje de la sociedad tras la votación. "El 19 de octubre, el pueblo boliviano se hizo oír de forma decisiva. Este resultado refleja la voluntad del pueblo boliviano de aceptar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región , marcando un cambio tras la mala gestión económica de las últimas dos décadas", expresaron.

"Los países abajo firmantes están dispuestos a apoyar los esfuerzos del gobierno entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo , reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacionales y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas importantes", agregaron en esta línea.

Por último, los países marcaron estar dispuestos a realizar acuerdos con Bolivia: "Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con el Presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su gobierno para promover objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica y crecimiento que beneficien a todas nuestras naciones. Alentamos la renovada participación proactiva de Bolivia para abordar los desafíos regionales y globales".

Además de Argentina y Estados Unidos, la declaración fue firmada por Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El triunfo de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones en Bolivia

El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó el balotaje y será el próximo presidente de Bolivia tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Con 54,55% de los votos, Paz superó al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtuvo 45,45%, con casi el 98% de las actas escrutadas.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, afirmó que la tendencia “parece irreversible”, confirmando así el triunfo de Paz en la histórica segunda vuelta, la primera que se realiza en el país.

Este resultado marca el fin de casi dos décadas de gobiernos del MAS, liderado por Evo Morales, y abre un nuevo capítulo en la política y economía bolivianas. En los comicios de agosto, Paz había alcanzado el 32,06% de los votos, mientras que Quiroga sumó 26,70%, lo que obligó a definir la presidencia mediante segunda vuelta.

Con esta victoria, Paz se convierte en el presidente que liderará Bolivia durante el próximo quinquenio, consolidando el avance de la oposición al MAS y la transición hacia un gobierno de centro.