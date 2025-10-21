21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Argentina y Estados Unidos felicitaron a Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en Bolivia: "Un nuevo rumbo"

El Gobierno argentino firmó una declaración conjunta con otros ocho países para destacar la victoria del integrante del Partido Demócrata Cristiano en las elecciones. "Estamos comprometidos a trabajar estrechamente", afirmaron.

Por
Rodrigo Paz Pereira será el nuevo presidente de Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira será el nuevo presidente de Bolivia.

ANSA

El Gobierno argentino firmó una declaración junto a Estados Unidos y otros siete países en respaldo del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, luego de que se impusiera en las elecciones del domingo. Además, remarcaron estar dispuestos a colaborar para "estabilizar la economía" del país boliviano.

China se convirtió en el primer socio comercial de la Argentina.
Te puede interesar:

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina por primera vez en casi tres años

El Departamento de Estado estadounidense difundió la declaración conjunta en el que un grupo de países congratuló a Paz Pereira y destacaron el desarrollo de los comicios: "Los países abajo firmantes felicitan al Presidente electo Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de Bolivia. También encomiamos al pueblo boliviano por su inquebrantable compromiso con la democracia, demostrado con su activa participación en este proceso electoral".

En este marco, resaltaron el mensaje de la sociedad tras la votación. "El 19 de octubre, el pueblo boliviano se hizo oír de forma decisiva. Este resultado refleja la voluntad del pueblo boliviano de aceptar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, marcando un cambio tras la mala gestión económica de las últimas dos décadas", expresaron.

Rodrigo Paz
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia.

"Los países abajo firmantes están dispuestos a apoyar los esfuerzos del gobierno entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacionales y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas importantes", agregaron en esta línea.

Por último, los países marcaron estar dispuestos a realizar acuerdos con Bolivia: "Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con el Presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su gobierno para promover objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica y crecimiento que beneficien a todas nuestras naciones. Alentamos la renovada participación proactiva de Bolivia para abordar los desafíos regionales y globales".

Además de Argentina y Estados Unidos, la declaración fue firmada por Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El triunfo de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones en Bolivia

El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó el balotaje y será el próximo presidente de Bolivia tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Con 54,55% de los votos, Paz superó al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtuvo 45,45%, con casi el 98% de las actas escrutadas.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, afirmó que la tendencia “parece irreversible”, confirmando así el triunfo de Paz en la histórica segunda vuelta, la primera que se realiza en el país.

Este resultado marca el fin de casi dos décadas de gobiernos del MAS, liderado por Evo Morales, y abre un nuevo capítulo en la política y economía bolivianas. En los comicios de agosto, Paz había alcanzado el 32,06% de los votos, mientras que Quiroga sumó 26,70%, lo que obligó a definir la presidencia mediante segunda vuelta.

Con esta victoria, Paz se convierte en el presidente que liderará Bolivia durante el próximo quinquenio, consolidando el avance de la oposición al MAS y la transición hacia un gobierno de centro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

No es un salvataje, afirmó Bessent. 

Tras la firma del swap, Bessent aclaró que el acuerdo con el Gobierno "no es un salvataje"

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis están bajo alerta por tormentas. 

A pesar de que comenzó el calor, cambia el pronóstico: rige una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

El lazo rosa se convirtió en un símbolo para la prevención de la enfermedad.

"La curación alcanza el 90%": la detección temprana frena la mortalidad por cáncer de mama en Argentina

play

Indomables debatió el salvataje de Tesoro de Estados Unidos: "Es evidente que el plan económico fracasó"

Rating Cero

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

Drew Barrymore y Joel Hammond intepretan a un matrimonio muy inusual y escalofriante.
play

La serie de capítulos cortos que brilla en Netflix con su humor, acción y suspenso

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final.
play

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final

La fragancia, creada en 2006, pertenece a la prestigiosa casa John Varvatos.

Este es el perfume favorito de Ángel de Brito: cuánto sale

Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida.

Daddy Yankee reveló un consejo clave para todos los artistas tras su divorcio: qué dijo

últimas noticias

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron Gaza

Hace 14 minutos
play
Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Hace 17 minutos
Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

Hace 39 minutos
play
El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

Hace 44 minutos
La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

Hace 48 minutos