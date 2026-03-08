Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

Durante siete días ininterrumpidos de hostilidades, ya hay más de 13 países involucrados, más de 1.100 civiles muertos y una crisis internacional por la suba del petróleo. Cómo seguirá la tensión en la región.

A una semana de su inicio, la guerra en Medio Oriente ya tiene a más de 1.100 civiles muertos.

Este sábado se cumplió una semana del inicio de la guerra en Medio Oriente, después de que Estados Unidos e Israel realizaron un ataque conjunto sobre Irán . Durante estos siete días, Washington y Tel Aviv lanzaron 6.400 misiles contra Teherán, que respondió con bombardeos a bases de los países que comenzaron las hostilidades. Además, agredió a los aliados de Occidente en el Golfo Pérsico atacando diferentes refinerías de petróleo, aeropuertos y hoteles. La tensión en la región no hace otra cosa que aumentar, con más de 1.100 personas muertas -la gran mayoría civiles, como las alumnas de una escuela en la República Islámica-, un aumento del precio de los barriles del crudo que impactan en la economía internacional y 13 países involucrados en el conflicto : varios analistas sostienen que se trata de una "nueva guerra mundial".

Durante un especial sobre la guerra en Medio Oriente conducido por el periodista especializado el política internacional Gabriel Michi , por la pantalla de C5N, el analista internacional Leandro Morgenfeld dijo: "Ya hay una guerra mundial, pero no es igual ni a la Primera ni a la Segunda del Siglo XX". "Estamos frente a una guerra mundial híbrida y fragmentada", agregó.

"Es una guerra híbrida porque no es solamente una guerra convencional, como la de Rusia y Ucrania. Es una guerra que tiene una dimensión económica, comercial, tecnológica, de inteligencia, ideológica, de comunicación; y fragmentada porque se va dando de a pedacitos", explicó Morgenfeld.

"Lo que hay de fondo es lo que dijo Donald Trump en el discurso de hoy en Miami: esto es un combate entre Estados Unidos, que quiere seguir siendo la única potencia, que está en claro declive porque no le puede competir a China, y otros emergentes que están disputando ese mundo unipolar y están queriendo construir un sistema multipolar. Ahí están Rusia e India", sostuvo el analista internacional.

Para Morgenfeld, la manera que tiene Trump de llevar adelante este objetivo es "diciéndoles a sus aliados, Europa, Canadá y Japón, que contribuyan más en el presupuesto militar. Por otro lado, con Israel, con quien está iniciando esta guerra, asesinando al jefe espiritual de una parte de los musulmanes", dijo el analista internacional sobre la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Cuál es el impacto económico de la guerra en Medio Oriente

Un punto clave de la guerra en Medio Oriente es el aspecto económico. Desde el inicio del conflicto, el barril de petróleo crudo superó los u$s95. Este mismo incremento también lo tuvo el gas natural licuado (GNL). Ambos son insumos básicos para las industrias de todo el mundo. Días atrás, Qatar, que produce el 20% de GNL mundial, alertó que el barril de crudo puede llegar a los u$s150 y que estas hostilidades van a impactar en las arcas de todo el mundo.

La principal razón es que Irán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para las exportaciones de petróleo y GNL que se encuentra entre los golfos Pérsico y de Omán. Por este lugar pasa el 20% del petróleo mundial y el 35% del petróleo mundial comercializado por mar. Además, la República Islámica bombardeó varias refinerías de los países aliados de Estados Unidos, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar entre otros.

Ante este contexto, Qatar anunció días atrás que por razones de "fuerza mayor" tuvo que detener sus compromisos contractuales y paralizó totalmente sus exportaciones de GNL.

Por lo pronto, se está cumpliendo parcialmente uno de los principales objetivos de Estados Unidos para iniciar esta guerra en Medio Oriente: debilitar a China. Con el cierre del estrecho de Ormuz, la potencia oriental tiene complicaciones para importar los 5 millones barriles de petróleo anuales. De todos modos, la nación gobernada por Xi Jinping tiene su propia producción energética.

Cuáles son los principales escenarios de combate en la guerra de Medio Oriente

De acuerdo con datos recopilados por el medio norteamericano The Economist, entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 se registraron 207 ataques conjuntos en Teherán y otros 233 en otras provincias del país. También hubo 145 bombardeos en el sur del Líbano, donde opera la organización política con brazo armado Hezbolá, uno de los grupos proxy de la República Islámica y de los principales enemigos de Israel.

Por su parte, la República Islámica respondió con más de 40 ataques contra Israel que lograron penetrar la "Cortina de Hierro" y golpearon Tel Aviv. Además, Irán lanzó misiles contra los aliados de Occidente en la región, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahréin, Qatar, Kuwait, Irak, Siria y Egipto. Varios de estos bombardeos fueron dirigidos a refinerías de petróleo, aeropuertos y hoteles.

A más de siete días del inicio de la guerra en Medio Oriente, la Agencia de Noticias de Derechos Humanos (HRANA) documentó la muerte de 1.114 civiles iraníes desde el comienzo del conflicto, incluidos 183 menores. En este sentido, uno de los hechos más graves sucedió en la escuela primaria Shajareh Tayebeh, ubicada en la provincia iraní de Minab, en donde un bombardeo asesinó a 168 personas. Entre ellas, 150 eran niñas alumnas de esta institución educativa. Ante esta situación, la organización Human Rights Watch acusó a Estados Unidos e Israel de haber cometido un crimen de guerra.

Cómo seguirá el planeta después de esta "nueva guerra mundial" que comenzó en Medio Oriente

El especial realizado por C5N sobre la guerra en Medio Oriente, conducido por el periodista especializado en política internacional Gabriel Michi, también contó con la participación de diferentes analistas que brindaron su mirada sobre qué podrá pasar en el futuro, a partir de este conflicto que implica al mundo entero. Por lo pronto, ya hay 13 países implicados directamente y Europa, tras el empuje de Francia, ya envió buques militares para liberar el estrecho de Ormuz.

"En la nieve de la guerra, uno nunca sabe qué puede pasar. Es complicado que Estados Unidos invada en el terreno, aunque puede exterminar infraestructura. ¿Qué harán China y Rusia? Es un mundo que está cambiando y Estados Unidos no se enfrenta a un bloque claro. Ahora, enfrente hay un mosaico de países en el que nadie representa a todos. Aunque derrotara a Irán, quedan un montón de países que tienen una rivalidad histórica con Occidente", dijo Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela y expresidente del Parlasur.

"La muerte de Ali Khamenei no implica el fin del sistema. Este conflicto no es territorial; es naval y aéreo. La inteligencia israelí y norteamericana creían que rápidamente la población iraní iba a movilizarse y derogar el régimen. Eso no pasó. Irán no sostiene una retaliación de los ataques que sufre con la misma periodicidad que al principio, pero lo sigue manteniendo. Donald Trump no respeta el derecho internacional, pero Irán tampoco porque está tirando bombas de racimo. Esto no es un paseo: es una situación trágica, compleja y de la cual no vimos lo peor", aseguró Rafael Bielsa, excanciller argentino.

Por último, como análisis final, el analista internacional Leandro Morgenfeld dijo que "en la definición de esta guerra se va a resolver si va a ser derrotado el régimen iraní o es el principio del fin del gobierno de Trump".