Scott Bessent se reencontró con Javier Milei: aseguró que el salvataje "ha sido y sigue siendo un éxito rotundo"
El secretario del Tesoro estadounidense y el mandatario argentino mantuvieron una reunión, de la que también participó el canciller Quirno, en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas". "Fue fantástico volver a hablar", aseguró el norteamericano.
Pablo Quirno, Scott Bessent y Javier Milei en Florida.
El presidente Javier Milei se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de su 15° visita al país norteamericano y durante la cumbre regional "Escudo de las Américas" que se desarrolló este sábado en Florida. "Fue fantástico volver a hablar hoy con el Presidente", manifestó el funcionario.
Y cerró: "El liderazgo del presidente Milei en Argentina está en línea con el enfoque de la Administración Trump en promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en todo el hemisferio occidental. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos siempre trabajará con sus aliados para lograr estos objetivos".
It was great to speak again today with President @JMilei and Minister @pabloquirno in Doral, Florida during @POTUS’ Shield of the Americas summit. @POTUS’ Peace Through Economic Strength program has been and continues to be a resounding success. Argentina has successfully… pic.twitter.com/ETFyIwozpp
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 7, 2026
Escudo de las Américas: Trump anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles"
El presidente Javier Milei inauguró este sábado su extensa agenda de actividades en los Estados Unidos al participar del Escudo de las Américas, la cumbre de 12 líderes latinoamericanos alineados a la política de Donald Trump, quien los recibió en Miami y anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles".
El encuentro se desarrolló en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate y contó con la presencia de los mandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Trump fue el único presidente que tomó la palabra en la cumbre, donde agradeció de manera personalizada a cada mandatario por su presencia. “El presidente de Argentina está aquí, Javier Milei, muchas gracias por estar aquí", señaló el republicano, en referencia a la figura del Jefe de Estado.
Durante la primera parte de su discurso, lamentó que "durante muchos años", la región haya sido abandonada por los Estados Unidos y mostró optimismo por la política implementada por los 12 mandatarios presentes, con quienes comparte "las mismas prioridades".
"Esta mañana recibo a los líderes del hemisferio occidental para el primer Escudo de las Américas y es algo que es muy especial. Es un lugar muy importante para nosotros. En este día histórico venimos para anunciar una nueva coalición militar erradicar los cárteles criminales que están en nuestra región”, afirmó el mandatario estadounidense.
Cómo sigue la agenda de actividades de Javier Milei en Estados Unidos
Domingo 8 de Marzo
11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch.
Lunes 9 de Marzo
14:00 - Disertación del presidente Milei en la Yeshiva University.
21:55 - El presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.
Martes 10 de Marzo
9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.
10:00 – El presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.
13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 aproximadamente (misma hora que en Buenos Aires).
Miércoles 11 de Marzo
12:00 - El presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.
15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.