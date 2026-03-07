8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Scott Bessent se reencontró con Javier Milei: aseguró que el salvataje "ha sido y sigue siendo un éxito rotundo"

El secretario del Tesoro estadounidense y el mandatario argentino mantuvieron una reunión, de la que también participó el canciller Quirno, en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas". "Fue fantástico volver a hablar", aseguró el norteamericano.

Por
Pablo Quirno

Pablo Quirno, Scott Bessent y Javier Milei en Florida.

@SecScottBessent

El presidente Javier Milei se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de su 15° visita al país norteamericano y durante la cumbre regional "Escudo de las Américas" que se desarrolló este sábado en Florida. "Fue fantástico volver a hablar hoy con el Presidente", manifestó el funcionario.

Javier Milei viajó nuevamente a los Estados Unidos. 
Te puede interesar:

Milei llegó a EEUU para reunirse con Trump, participar del Escudo de las Américas e inaugurar la Argentina Week

Y cerró: "El liderazgo del presidente Milei en Argentina está en línea con el enfoque de la Administración Trump en promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en todo el hemisferio occidental. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos siempre trabajará con sus aliados para lograr estos objetivos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/2030395699947610359&partner=&hide_thread=false

Escudo de las Américas: Trump anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles"

El presidente Javier Milei inauguró este sábado su extensa agenda de actividades en los Estados Unidos al participar del Escudo de las Américas, la cumbre de 12 líderes latinoamericanos alineados a la política de Donald Trump, quien los recibió en Miami y anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles".

El encuentro se desarrolló en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate y contó con la presencia de los mandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Escudo de las Américas
Trump con los líderes latinoamericanos alineados a Washington.

Trump con los líderes latinoamericanos alineados a Washington.

Trump fue el único presidente que tomó la palabra en la cumbre, donde agradeció de manera personalizada a cada mandatario por su presencia. “El presidente de Argentina está aquí, Javier Milei, muchas gracias por estar aquí", señaló el republicano, en referencia a la figura del Jefe de Estado.

Durante la primera parte de su discurso, lamentó que "durante muchos años", la región haya sido abandonada por los Estados Unidos y mostró optimismo por la política implementada por los 12 mandatarios presentes, con quienes comparte "las mismas prioridades".

"Esta mañana recibo a los líderes del hemisferio occidental para el primer Escudo de las Américas y es algo que es muy especial. Es un lugar muy importante para nosotros. En este día histórico venimos para anunciar una nueva coalición militar erradicar los cárteles criminales que están en nuestra región”, afirmó el mandatario estadounidense.

Cómo sigue la agenda de actividades de Javier Milei en Estados Unidos

Domingo 8 de Marzo

  • 11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch.

Lunes 9 de Marzo

  • 14:00 - Disertación del presidente Milei en la Yeshiva University.
  • 21:55 - El presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo

  • 9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.
  • 10:00 – El presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.
  • 13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 aproximadamente (misma hora que en Buenos Aires).

Miércoles 11 de Marzo

  • 12:00 - El presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.
  • 15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.
  • 17:00 - Llegada a la Ciudad de Buenos Aires.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto oficial de la cumbre Escudo de las Américas.

Escudo de las Américas: con la presencia de Milei, Trump anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles"

El proyecto de los hermanos Milei: intolerancia política y destrucción del aparato productivo.

Los hermanos Milei centralizan el poder, pero la economía va en picada y se profundiza la deriva autoritaria

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

La industria manufacturera cayó impulsada por la apertura comercial.

La industria no encuentra piso: alcanzó su séptima caída internanual consecutiva

Axel Kicillof abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el lunes. 

Axel Kicillof: entre la gestión, el armado nacional y la oposición a Javier Milei

La crisis manufacturera argentina, entre 2023 y 2025, fue marcada por una caída histórica de la actividad y del consumo interno.

Radiografía de la crisis: la industria pierde 160 empleos por día y el nivel de actividad es peor que en pandemia

Rating Cero

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 7 de marzo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3863 del sábado 7 de marzo de 2026

Hace 6 minutos
El proyecto de los hermanos Milei: intolerancia política y destrucción del aparato productivo.

Los hermanos Milei centralizan el poder, pero la economía va en picada y se profundiza la deriva autoritaria

Hace 12 minutos
play
Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.

La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Hace 1 hora
Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

Hace 1 hora
Mattia Colnaghi pertenece al Red Bull Junior Team de la Fórmula 3.

El argentino Mattia Colnaghi debutó en la Fórmula 3 y sumó su primer punto

Hace 1 hora