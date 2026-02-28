28 de febrero de 2026 Inicio
Irán denunció que murieron al menos 53 niñas por el bombardeo de una escuela primaria

Se trata de un establecimiento educativo para mujeres. El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó que más de 60 alumnas resultaron heridas producto del bombardeo.

Por
Así quedó la escuela después del ataque a Irán.

Así quedó la escuela después del ataque a Irán.

Irán denunció que hay al menos 53 niñas muertas tras un ataque atribuido a Israel en una escuela primaria femenina. Ocurrió en un establecimiento de Minab, en el sur del país. Otras 60 alumnas resultaron heridas.

Así fue el ataque de Estados Unidos e Israel.
Video: así fue el bombardeo de EEUU e Israel a Irán

El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó las primeras víctimas y precisó que el bombardeo alcanzó el colegio Shajareh Tayyebeh. Según detalló, las estudiantes heridas fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

Previamente, el vicegobernador Ahmad Nafisi había informado que los equipos de emergencia trabajaban en el establecimiento, donde estudian unas 170 nenas, para asistir a las víctimas y remover los escombros tras la fuerte explosión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2027716546735600029&partner=&hide_thread=false

El ataque se produjo en el marco de una fuerte escalada militar. A primera hora, Israel y Estados Unidos lanzaron bombardeos contra distintos puntos de Irán, con explosiones reportadas en Teherán y en ciudades como Tabriz e Isfahán.

En la capital iraní se vivieron escenas de caos tras los ataques. Testigos reportaron congestión vehicular masiva, padres retirando a sus hijos de las escuelas y largas filas en cajeros automáticos. Las autoridades, en tanto, ordenaron el cierre del espacio aéreo y la suspensión del servicio de internet mientras evalúan la magnitud de los daños y el alcance de la ofensiva.

Benjamín Netanyahu afirmó que el ataque con Estados Unidos busca eliminar la "amenaza existencial" de Irán

En un mensaje difundido este sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la operación militar emprendida en coordinación con Estados Unidos tiene como objetivo “eliminar la amenaza existencial” que, según afirmó, representa el régimen iraní.

A través de un tuit, el dirigente escribió: “Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace una hora Israel y EEUU iniciaron una operación para eliminar la amenaza existencial del régimen terrorista en Irán. Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Durante 47 años el régimen de los ayatolás ha gritado ‘muerte a Israel’, ‘muerte a América’.”

Durante su discurso, Netanyahu sostuvo que la acción conjunta busca generar “las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino” y exhortó a distintos grupos étnicos a “liberarse del yugo de la tiranía” y avanzar hacia “un Irán libre y en paz”.

En paralelo, el mandatario llamó a la población israelí a respetar las directivas del Comando del Frente Interno ante la escalada bélica. Advirtió, de igual manera, que los próximos días exigirán “resistencia y fortaleza” y cerró su mensaje con una consigna de unidad: “Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel”.

Benjamin Netanyahu

Poco después de la publicación de ese video, Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra objetivos vinculados a Israel y a Estados Unidos. En Teherán se reportaron explosiones, mientras que las autoridades iraníes suspendieron el servicio de internet y cerraron el espacio aéreo en varios países en medio de la evaluación de daños tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Desde Washington, por su parte, la Casa Blanca confirmó la coordinación con Tel Aviv en la operación y la presentó como una respuesta a años de hostilidades. Según fuentes diplomáticas, los ataques estuvieron dirigidos contra capacidades militares y centros de mando iraníes, con el objetivo de reducir riesgos inmediatos en la región.

play

El Gobierno elevó a alto el nivel de seguridad tras la escalada de tensión en Medio Oriente

El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.

La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Ali Khamenei junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian 

Bombardeo de EEUU e Israel: aseguran que los objetivos fueron el ayatollah Ali Khamenei y el Presidente de Irán

Pedro Sánchez condenó la escalada de violencia en Medio Oriente. 

España condenó el ataque de Israel y EEUU a Irán: "No podemos permitirnos otra guerra"

El mensaje de Netanyahu al pueblo de Israel.

Netanyahu afirmó que el ataque con EEUU busca eliminar la "amenaza existencial" de Irán

Las explosiones fueron en Teherán y otras ciudades.

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán

