Úrsula Corberó se mostró con su hijo Dante, que tuvo con el Chino Darín, a pocas semanas de ser mamá, y habló del estado de salud del bebé: "Dante está muy bien", aseguró. Mientras el argentino se dedica a varios proyectos artísticos, ella está acompañada por su madre en esta etapa de posparto.
La actriz de La casa de papel fue captada en un video junto a su mamá, en Madrid, en el marco de la primera revisión médica del nieto de Ricardo Darín, que se llevó todas las miradas de Argentina.
La artista usó un estilo casual y gafas de sol, y no dudó en saludar a la prensa que esperaba su llegada. Cuando le consultaron sobre cómo se encuentra el menor, aseguró que "está muy bien" y se subió al auto, según la revista Hola, de España.
Aunque los famosos decidieron mantener el hermetismo sobre el heredero, compartieron algunas fotos artísticas de la criatura, que da a entender la etapa de conexión con el nuevo integrante de la familia.
Cuándo se conocieron Úrsula Corberó y el Chino Darín
Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan juntos alrededor de 10 años, desde 2015. Se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada. A principios de 2026 confirmaron que habían tenido a su primer hijo juntos, al que llamaron Dante. A pesar de ser discretos, se muestran apoyo mutuo en sus exitosas carreras profesionales.