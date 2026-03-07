IR A
IR A

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

La actriz compartió sus sensaciones en este debut como madre, y el video se hizo viral en redes. "Está muy bien", aseguró en Madrid.

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Redes sociales

Úrsula Corberó se mostró con su hijo Dante, que tuvo con el Chino Darín, a pocas semanas de ser mamá, y habló del estado de salud del bebé: "Dante está muy bien", aseguró. Mientras el argentino se dedica a varios proyectos artísticos, ella está acompañada por su madre en esta etapa de posparto.

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.
Te puede interesar:

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

La actriz de La casa de papel fue captada en un video junto a su mamá, en Madrid, en el marco de la primera revisión médica del nieto de Ricardo Darín, que se llevó todas las miradas de Argentina.

La artista usó un estilo casual y gafas de sol, y no dudó en saludar a la prensa que esperaba su llegada. Cuando le consultaron sobre cómo se encuentra el menor, aseguró que "está muy bien" y se subió al auto, según la revista Hola, de España.

Embed

Aunque los famosos decidieron mantener el hermetismo sobre el heredero, compartieron algunas fotos artísticas de la criatura, que da a entender la etapa de conexión con el nuevo integrante de la familia.

Embed

Cuándo se conocieron Úrsula Corberó y el Chino Darín

Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan juntos alrededor de 10 años, desde 2015. Se conocieron durante el rodaje de la serie española La Embajada. A principios de 2026 confirmaron que habían tenido a su primer hijo juntos, al que llamaron Dante. A pesar de ser discretos, se muestran apoyo mutuo en sus exitosas carreras profesionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

El proyecto de los hermanos Milei: intolerancia política y destrucción del aparato productivo.

Los hermanos Milei centralizan el poder, pero la economía va en picada y se profundiza la deriva autoritaria

Hace 8 minutos
play
Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.

La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Hace 1 hora
Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

Hace 1 hora
Mattia Colnaghi pertenece al Red Bull Junior Team de la Fórmula 3.

El argentino Mattia Colnaghi debutó en la Fórmula 3 y sumó su primer punto

Hace 1 hora
play
El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

Hace 1 hora