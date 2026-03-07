Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín La actriz compartió sus sensaciones en este debut como madre, y el video se hizo viral en redes. "Está muy bien", aseguró en Madrid. + Seguir en







La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé. Redes sociales

Úrsula Corberó se mostró con su hijo Dante, que tuvo con el Chino Darín, a pocas semanas de ser mamá, y habló del estado de salud del bebé: "Dante está muy bien", aseguró. Mientras el argentino se dedica a varios proyectos artísticos, ella está acompañada por su madre en esta etapa de posparto.

La actriz de La casa de papel fue captada en un video junto a su mamá, en Madrid, en el marco de la primera revisión médica del nieto de Ricardo Darín, que se llevó todas las miradas de Argentina.

La artista usó un estilo casual y gafas de sol, y no dudó en saludar a la prensa que esperaba su llegada. Cuando le consultaron sobre cómo se encuentra el menor, aseguró que "está muy bien" y se subió al auto, según la revista Hola, de España.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom) Aunque los famosos decidieron mantener el hermetismo sobre el heredero, compartieron algunas fotos artísticas de la criatura, que da a entender la etapa de conexión con el nuevo integrante de la familia.