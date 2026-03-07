Javier Milei llegó a Miami para participar del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por Donald Trump El jefe de Estado formará parte, desde las 14, del cónclave junto a otros 11 líderes latinoamericanos alineados a la política del mandatario estadounidense, con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental. Por + Seguir en







Javier Milei y su arribo a la cumbre Escudo de las Américas.

El presidente Javier Milei iniciará este sábado su agenda de actividades oficiales en los Estados Unidos con su participación del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por su par Donald Trump en Miami, que reúne a 12 mandatarios de Latinoamérica alineados a la política del republicano con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental, en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

El encuentro se desarrollará desde las 14 (hora argentina) en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate.

Además de la presencia de Javier Milei, entre los invitados figuran líderes de naciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Milei - Trump- Davos - Firma Consejo Paz (3) Con la realización de la cumbre, Trump buscará reafirmar su atención regional, luego de llevar a cabo la operación de inteligencia en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, para dar comienzo a una transición de gobierno en el país caribeño bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Bajo los líderes anteriores, nos obsesionamos con todos los demás escenarios y fronteras del mundo, excepto la nuestra”, había señalado días atrás el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante líderes y ministros de defensa latinoamericanos en Florida, donde además criticó la “negligencia” de administraciones previas, señalando que llevó a una reducción del poder y la presencia de Estados Unidos en el continente.