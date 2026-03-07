7 de marzo de 2026 Inicio
Javier Milei llegó a Miami para participar del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por Donald Trump

El jefe de Estado formará parte, desde las 14, del cónclave junto a otros 11 líderes latinoamericanos alineados a la política del mandatario estadounidense, con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental.

El presidente Javier Milei iniciará este sábado su agenda de actividades oficiales en los Estados Unidos con su participación del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por su par Donald Trump en Miami, que reúne a 12 mandatarios de Latinoamérica alineados a la política del republicano con el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental, en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

El encuentro se desarrollará desde las 14 (hora argentina) en el Trump National Doral Miami, el campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate.

Además de la presencia de Javier Milei, entre los invitados figuran líderes de naciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Milei - Trump- Davos - Firma Consejo Paz (3)

Con la realización de la cumbre, Trump buscará reafirmar su atención regional, luego de llevar a cabo la operación de inteligencia en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, para dar comienzo a una transición de gobierno en el país caribeño bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Bajo los líderes anteriores, nos obsesionamos con todos los demás escenarios y fronteras del mundo, excepto la nuestra”, había señalado días atrás el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante líderes y ministros de defensa latinoamericanos en Florida, donde además criticó la “negligencia” de administraciones previas, señalando que llevó a una reducción del poder y la presencia de Estados Unidos en el continente.

Escudo de las Américas: quiénes son los 12 líderes latinoamericanos que dirán presente

• Presidente de Argentina - Javier Milei

• Presidente de Bolivia - Rodrigo Paz Pereira

• Presidente electo de Chile - José Antonio Kast

• Presidente de Costa Rica - Rodrigo Chaves Robles

• Presidente de la República Dominicana - Luis Rodolfo Abinader Corona

• Presidente de Ecuador - Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín

• Presidente de El Salvador - Nayib Bukele Ortez

• Presidente de Guyana - Mohamed Irfaan Ali

• Presidente de Honduras - Nasry "Tito" Asfura

• Presidente de Panamá - José Raúl Mulino Quintero

• Presidente de Paraguay - Santiago Peña

• Primera Ministra de Trinidad y Tobago - Kamla Persad-Bissessar

Agenda completa de actividades de Javier Milei en Estados Unidos

Sábado 7 de Marzo

  • 14:00 - Participación del Presidente Javier Milei en la Cumbre "Escudo de las Américas".
  • 15:15 - Almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
  • Al finalizar la cumbre - Entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.
  • 21:30 - Partida a la ciudad de Nueva York.

Domingo 8 de Marzo

  • 11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch.

Lunes 9 de Marzo

  • 14:00 - Disertación del presidente Milei en la Yeshiva University.
  • 21:55 - El presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo

  • 9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.
  • 10:00 – El presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.
  • 13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 aproximadamente (misma hora que en Buenos Aires).

Miércoles 11 de Marzo

  • 12:00 - El presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.
  • 15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.
  • 17:00 - Llegada a la Ciudad de Buenos Aires.

