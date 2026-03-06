Guerra en Medio Oriente: Qatar alertó que el barril de petróleo podría alcanzar los u$s150

El ministro de Energía del país árabe anticipó que "el precio de la energía de todos va a subir". "Habrá escasez de algunos productos y habrá una reacción en cadena de fábricas que no puedan suministrar", advirtió.

El ministro de Energía de Qatar, Saad Al-Kaabi, advirtió este viernes que el barril de petróleo podría alcanzar un precio inusitado de u$s150 cada uno como consecuencia de la guerra en Medio Oriente , iniciada hace casi una semana a partir del ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al-Kaavi explicó que una prolongación del conflicto en Medio Oriente podría derivar en que la mayoría de los países del Golfo que son productores de petróleo y gas natural licuado (GNL) detengan las exportaciones de estos insumos energéticos, básicos para la industria mundial, por causas de "fuerza mayor". Esta figura contractual les permitiría incumplir con las entregas pactadas debido a eventos extraordinarios que impiden la logística normal.

"Si esta guerra continúa durante unas semanas, el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) en todo el mundo se verá impactado", aseguró Al-Kaabi. "El precio de la energía de todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y habrá una reacción en cadena de fábricas que no puedan suministrar", alertó el funcionario qatarí.

Casi una semana después de que estallara el conflicto en Medio Oriente, a partir del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán , los precios del petróleo crudo y el gas se dispararon: la República Islámica decidió bloquear el estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima para los insumos energéticos de la región, ubicado entre los golfos de Omán y Pérsico. Además, el gobierno teocrático bombardeó diferentes refinerías de Arabia Saudita, Kuwait y otras instalaciones claves para los aliados de Occidente.

Este viernes, el barril de crudo volvió a subir. Los futuros del Brent cotizaron a u$s92,82 cada uno, el precio más alto desde agosto de 2023, y un 4% de aumento con respecto al día anterior. Esta situación también se vio reflejada en el GNL.

En este contexto, la empresa estatal qatarí QatarEnergy, la mayor productora de GNL, declaró que por razones de "fuerza mayor" no podrá exportar el insumo energético e incumplirá sus obligaciones contractuales. Esto representa el 19% de la oferta global, solo por detrás del 24% que tiene Estados Unidos. Por eso, tanto las bolsas europeas y asiáticas viven una semana de caídas constantes.

Donald Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro mensaje contra Irán y aseguró que no habrá negociaciones con el régimen iraní, al tiempo que exigió una "rendición incondicional".

A través de una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario republicano dejó en claro su postura frente al gobierno iraní y descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

Captura de pantalla 2026-03-06 172611

"No habrá acuerdo con Irán", afirmó Trump en el mensaje, donde también reclamó que el régimen acepte una capitulación total. Según planteó, ese escenario abriría la puerta a una nueva etapa política para el país de Medio Oriente.

En ese sentido, el presidente estadounidense sostuvo que, tras una eventual transición de liderazgo, Estados Unidos y sus aliados podrían colaborar en la reconstrucción económica del país. "Después de eso, y de la selección de un gran y aceptable líder (o líderes), nosotros, junto a muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción", escribió.

Trump añadió que su objetivo sería impulsar un proceso que permita fortalecer la economía iraní y mejorar su situación general, "haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", según expresó en el mismo mensaje.