Tensión en Medio Oriente: Donald Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!" Tras los dichos del mandatario Masoud Pezeshkian, el Presidente estadounidense le respondió en redes sociales e hizo referencia a una nueva ofensiva, previo a encabezar la cumbre Escudo de las Américas, donde estará Javier Milei. Por + Seguir en







Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!". Así lo expresó en redes sociales, luego de los dichos del mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, quién había asegurado que su país no se rendirá ante las ofensivas israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más. Esta promesa se hizo solo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban tomar el control y gobernar Oriente Medio", señaló en un primer momento el republicano, que este sábado encabezará la cumbre Escudo de las Américas, con la presencia del presidente Javier Milei.

En su posteo provocador por Truth Social, Trump manifestó que es "es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: ’Gracias, presidente Trump’. Yo he dicho: ’¡De nada!’. Irán ya no es el ’matón de Oriente Medio’, sino ’EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO’, y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!"

Trump irán "¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura, y se están considerando zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó Trump.

Qué había dicho el presidente de Irán En medio de nuevos bombardeos sobre Teherán y un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y ataques a Tel Aviv, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dio un discurso en televisión y no dio tregua: “Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba su deseo de rendición incondicional”.